Türkiye, UNESCO Oşinografi Komisyonu Yürütme Konseyi'ne Yeniden Seçildi

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Türkiye, UNESCO'nun Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu Yürütme Konseyi üyeliğine iki yıl için yeniden seçildi. Bu seçim, Paris'te düzenlenen 33. Genel Kurul Toplantısı sırasında gerçekleşti.

Türkiye, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Teşkilatı (UNESCO) Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu Yürütme Konseyi üyeliğine yeniden seçildi.

Türkiye, UNESCO'nun küresel okyanus bilimi ve hizmetlerine dair uzman alt kuruluşu olan Hükümetlerarası Oşinografi Komisyonu'nun (UNESCO/IOC) Paris'te düzenlenen 33. Genel Kurul Toplantısı sırasında yapılan seçimler sonucunda UNESCO/IOC Yürütme Konseyi üyeliğine iki yıl için yeniden seçildi.

UNESCO/IOC, kurulduğu 1960 yılından bu yana, uluslararası iş birliği yoluyla okyanusların, kıyıların ve deniz ekosistemlerinin yönetimini bütüncül bir yaklaşımla ele alınıyor. Türkiye, sağlıklı ve sürdürülebilir okyanus ekosistem hizmetlerinin sağlanması, iklim değişikliğiyle mücadelenin desteklenmesi, okyanuslar ve denizlerle ilgili zararlar bağlamında erken uyarı sistemlerinin geliştirilmesi ve okyanus bilimlerine dair küresel bilgi düzeyinin artırılması yönündeki UNESCO/IOC hedeflerine ulaşılması için çalışmalarını sürdürecek. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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