Türkiye sınırını geçen sığınmacılarla konuşan milletvekilleri duyduklarına inanamadı

İYİ Parti Milletvekilleri Selçuk Türkoğlu ve Turhan Çömez, Marmara Adası'ndaki sığınmacıların durumunu inceledi. Sığınmacılarla görüşen milletvekilleri, onların Resulayn üzerinden sınırı geçtiklerini ve bu sürecin genellikle akşam saatlerinde gerçekleştiğini öğrendi. Sınırın altından tünel kazarak bu geçişi sağladıkları belirten sığınmacılar, "Akşam 7.30'da Suriye'deyiz, 8.00'de Urfa'da" ifadelerini kullandı.

İYİ Parti Bursa Milletvekili Selçuk Türkoğlu, sığınmacıların izini Balıkesir Milletvekili Turhan Çömez ile birlikte Marmara Adası'nda sürdü.

Balıkesir'in Marmara Adası'nda, Suriyeli sığınmacılar ile görüşen İYİ Partili Türkoğlu ve Çömez, duyduklarına inanamadı. Sorulara yanıt veren bir sığınmacıların, "Geçiş yerimiz Resulayn. Kaçakçılar, eskiden 500 dolar alıyordu, şimdi fiyat 2 bin 500 dolara çıktı. Sınırın altından tünel kazıyoruz, akşam 7.30'da Suriye'deyiz, 8.00'de Urfa'da. Tayyip Erdoğan'ı vallahi çok seviyoruz" dediklerini aktardı.

Sığınmacıların anlattığı ibretlik tablolara tanık olduklarını belirten Türkoğlu, yaptığı paylaşımda, "Sığınmacıların ülkemize geçiş hikayeleri bizi bir kez daha haklı çıkardı. Testi kırılmadan uyarıyoruz" notunu düştü. Turhan Çömez ise, "Gördüklerimize, duyduklarımıza inanamadık" ifadelerine yer verdi.