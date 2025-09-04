Türkiye Savunma Sanayi, NATO Genel Sekreteri ile Görüştü

SAVUNMA Sanayi Başkanı Haluk Görgün, NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile Prag'da bir araya geldi.

Savunma Sanayi Başkanı Haluk Görgün, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "IISS Prague Defence Summit kapsamında NATO Genel Sekreteri Sayın Mark Rutte ile bir araya geldik. Türkiye'nin savunma sanayii alanındaki yüksek potansiyelini, Savunma Sanayii Başkanlığımızın çevik yapısını ve güçlü koordinasyon kabiliyetini ele aldık. Sayın Genel Sekreter, bir kez daha savunma sanayiimizden açıkça övgüyle bahsederek, bu güçlü ekosistemin NATO'nun caydırıcılığına olan katkısını vurguladı. Ana yüklenicilerden alt yüklenicilere uzanan, 3 bin 500'ün üzerinde şirket ve 100 bini aşan çalışanımızla Türk Savunma Sanayii, uluslararası iş birliklerine değer katan güçlü bir ekosistemdir" ifadelerini kullandı.

Türkiye'nin, NATO içinde üzerine düşen sorumlulukları yerine getirmekle kalmayıp, geliştirdiği yerli ve milli kabiliyetlerle ittifakın geleceğine katkı sağlamaya devam edeceğini belirten Görgün, "Öğleden sonra ise 'Avrupa Savunma Sanayiinin Gelecekteki Yüzü' başlıklı panelde, değişen güvenlik ortamında Avrupa'nın ortak savunma vizyonuna katkılarımızı paylaşacağız. Savunma sanayiimizin gelişimini ve giderek güçlenen yapısını her fırsatta dile getirmesinden ve NATO'nun ortak caydırıcılığına olan katkısını vurgulamasından dolayı kendisine teşekkür ediyoruz" açıklamasında bulundu.