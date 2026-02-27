Bakan Memişoğlu: Türkiye, sağlık teknolojisini üreten bir ülke olma yolunda

SAĞLIK Bakanı Kemal Memişoğlu, "Üreten sağlık modeliyle artık Türkiye sadece sağlık hizmetini sunan değil; sağlık teknolojisini üreten, kendi ilacının molekülünü üreten, tedaviler konusunda yeni şeyler söyleyebilen bir ülke haline gelme yolundadır" dedi.

Bakan Memişoğlu, Sağlıklı Türkiye Yüzyılı programı kapsamında değerlendirme ziyareti yapmak için bugün Kastamonu'ya geldi. Bakan Memişoğlu, ilk önce valiliği ziyaret ederek Kastamonu Valisi Meftun Dallı ve yetkililerle görüştü. Sağlık Bakanı Memişoğlu, valilikte yaptığı açıklamada, bugün 250 yataklı Kastamonu Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi'nin açılışını yapacaklarını söyledi.

KASTAMONU'YA SAĞLIK YATIRIMLARI

Bakan Memişoğlu, Kastamonu'ya 2003 yılından beri 500 yataklı Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'yle birlikte bin 350 yatak kapasitesine ulaşan sağlıkla ilgili önemli yatırımlar yapıldığını belirtti. Yapımı devam eden Bozkurt-Abana Devlet Hastanesi'nin de birkaç hafta içinde hazır hale geleceğini söyleyen Sağlık Bakanı Memişoğlu, "Kastamonu'da Sağlıklı Hayat Merkezleri ve Aile Sağlığı Merkezleri planlamamız var. Amacımız; Kastamonu'da her türlü sağlık hizmeti verebilecek bir sağlık kapasitesine ulaşmak ve hastalarımızın sağlıkla ilgili ihtiyacı için Kastamonu'dan başka illere gitmesinin önünü kesmek" dedi.

'TOPLUMUMUZUN SAĞLIKLI KALMAYI SÜRDÜRMESİNİ İSTİYORUZ'

Bakan Memişoğlu, koruyucu sağlık hizmetlerini önemsediklerini vurgulayarak, "Toplumumuzdan şunun beklentisi içindeyiz; Sağlıklı Hayat Merkezlerimize ve aile hekimliklerimize giderek onların sağlıklı kalması için uğraşan bütün sağlıkçılara ulaşıp, onlarla beraber sağlıklı kalmayı sürdürmelerini istiyoruz" diye konuştu. Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığı (TÜSEB) vasıtasıyla 'Üreten Sağlık' modelini devreye aldıklarından bahseden Memişoğlu, "Artık Türkiye sadece sağlık hizmetini sunan değil; sağlık teknolojisini üreten, kendi ilacının molekülünü üreten, tedaviler konusunda yeni şeyler söyleyebilen bir ülke haline gelme yolundadır" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı