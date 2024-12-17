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Türkiye, Portekiz ile İlk Askeri Gemi İhracat Sözleşmesini İmzaladı

Türkiye, Portekiz ile İlk Askeri Gemi İhracat Sözleşmesini İmzaladı
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Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Portekiz Donanmasının ihtiyaçları için iki Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi üretimi konusunda imza törenine katıldı ve Türkiye'nin ilk defa bir AB ve NATO üyesi ülkeye askeri gemi ihraç ettiğini duyurdu.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Portekiz Donanmasının ihtiyaçları kapsamında üretilecek iki adet Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisinin Portekiz'deki imza törenine katıldı. Anlaşma ile Türkiye, ilk kez bir Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkeye askeri gemi ihracat sözleşmesi imzalamış oldu.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, resmi ziyaret kapsamında Portekiz'e geldi. Görgün, Portekiz Donanmasının ihtiyaçları kapsamında Savunma Teknolojileri Mühendislik ve Ticaret A.Ş. (STM) tarafından üretilecek iki adet Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisinin başkent Lizbon'daki imza törenine katıldı.

Görgün yaptığı açıklamada, "Türk Savunma Sanayii olarak bayrağımızı dünyada başarıyla dalgalandırmaya devam ediyoruz. Portekiz ile ilk savunma tedarik projemiz olan, Portekiz Donanmasının ihtiyaçları kapsamında üretilecek, iki adet Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisinin imza töreni vesilesiyle Lizbon'dayız. STM ile Portekiz Deniz Kuvvetleri arasında imzalanan ve Portekiz Deniz Kuvvetleri Komutanı Amiral Henrique Eduardo Passalqua de Gouveiae MELO ev sahipliğinde, gerçekleştirdiğimiz, 'Denizde İkmal ve Lojistik Destek Gemisi' törenimizde kıymetli amiraller ve subaylarla bir arada olmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. Sayın Amiral'e ve ekibine bizleri misafir ettikleri için teşekkür ediyorum. Türk savunma sanayiine ve denizlerimizdeki milli mühendislik gücümüz STM'ye duyulan bu güven, bizleri hem gururlandırmış hem de çalışmalarımız için motive edici bir unsur olmuştur" dedi.

"Güçlü donanmalara sahip Portekiz ve Türkiye arasında gerçekleşen savunma sanayii alanındaki iş birliğimizin kritik öneme sahip olduğuna inanıyoruz"

Türkiye'nin, ilk kez bir Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyesi ülkeyle askeri gemi ihracat sözleşmesi imzaladığını belirten Görgün, "Türkiye olarak ilk defa, bir AB ve NATO üyesi ülkeyle askeri gemi ihracat sözleşmesi imzalamış olduk. NATO Müttefiklerimizle güçlü bir savunma ve savunma sanayii iş birliği geliştirmeyi, Türkiye'miz için oldukça önemli görüyoruz. Bugün gerçekleştirdiğimiz imza törenimiz vesilesiyle güçlü donanmalara sahip Portekiz ve Türkiye arasında gerçekleşen savunma sanayii alanındaki iş birliğimizin kritik öneme sahip olduğuna inanıyoruz. İş birliğimizin Portekiz ile ikili bağlarımızı güçlendirmesini, verimli, uzun vadeli bir ortaklığın yolunu açmasını temenni ediyorum. Çalışmalarda emeği olan STM Ailesi ve Başkanlığımız çalışanlarına teşekkür ediyorum. Çalışmalarımızın, savunma sanayii ihracatımızı ve dolayısıyla ülke kalkınmasına olan hizmetleri, umuyorum ki artarak devam edecek" dedi. - LİZBON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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