Türkiye'nin yeni Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, güven mektubunu sundu

Türkiye'nin yeni Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgiç, güven mektubunu Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko'ya sundu.

Türkiye'nin yeni Moskova Büyükelçisi Tanju Bilgin, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Aleksandr Gruşko'ya güven mektubunu sundu. Güven mektubunun sunulmasının ardından Rusya Dışişleri Bakanlığı binasında gerçekleşen ikili görüşmede, Türkiye-Rusya ilişkileri ele aldı.

Rusya Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan yazılı açıklamada, "8 Kasım'da, Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Gruşko, Moskova'da diplomatik misyonu başlayan Türkiye'nin Moskova Büyükelçisi Bilgiç'i kabul etti. Bilgiç, güven mektubunun ve selefinin geri çağırma mektubunun suretlerini takdim etti. Görüşmede, bu ay yapılması planlanan dışişleri bakanlıkları arası görüşmeler ve 18. Rusya-Türkiye Karma Hükümetler Arası Ticari ve Ekonomik İşbirliği Komisyonu toplantısı dahil ikili işbirliğinin güncel konuları ele alındı" denildi.

Gümüşhane'de 20 Eylül 1971 tarihinde dünyaya gelen Bilgiç, lisans eğitimini 1993 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde, yüksek lisans eğitimini 2003 yılında Padova Üniversitesi İnsan Hakları ve Demokratikleşme Programı'nda ve doktora eğitimini 2012'de ise Gazi Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü'nde tamamladı. Bilgiç, daha önce Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Enformasyon Genel Müdürü olarak görev yapıyordu. - MOSKOVA