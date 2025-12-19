Türkiye'nin Afrika büyükelçileri, Afrika Kültür Evi'ni ziyaret etti

"Büyükelçiler Konferansı" vesilesiyle Türkiye'de bulunan, Afrika ülkelerinde görev yapan Türk büyükelçileri Afrika Kültür Evi'ni ziyaret etti.

16'ıncı Büyükelçiler Konferansı dolayısıyla Türkiye'ye gelen büyükelçiler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Hamamönü'ndeki Afrika El Sanatları ve Kültür Evi'nde düzenlenen programa katıldı. Programda Afrika Kültür Evi hakkında tanıtım filmi gösterildi. Ardından büyükelçilere Afrika Kültür Evi'nin çalışmaları hakkında bilgi verildi. Toplantıda daha sonra Afrika'da görev yapan büyükelçiler ile değerlendirme ve görüş alışverişinde bulundu. Toplantı büyükelçilere Afrika müziklerden bir dinleti gerçekleştirilmesinin ardından son buldu. - ANKARA