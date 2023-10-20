Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı İsrail'in Gazze saldırılarını kınadı

Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, İsrail'in Gazze'deki saldırılarında insanlık suçu işlendiğini ve dünyanın buna sessiz kaldığını söyledi.

Kahveci, kentte bir otelde düzenlenen "Bölge İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, sendika olarak 85 milyonun mutlu olmasını, refah sevilerinin yükselmesini istediklerini söyledi.

Türkiye Kamu-Sen'in anayasanın ilk dört maddesine sahip çıkan bir kuruluş olduğunu ifade eden Kahveci, "Bu ülke huzur içerisinde olmazsa üzerinde yaşayacağımız güçlü bir devletimiz olmazsa biz bu ülkede neyin hakkı, hukukunu, neyin sendikacılığını yapacağız. Devleti yaşatacağız." dedi.

Kahveci, memurların, emeklerinin hak ettiğini alması için güçlü mücadelelerini sürdüreceklerini dile getirdi.

Filistin'de hayatını kaybedenlere baş sağlığı dileyen Kahveci, "Suriye'de yaşananları hep beraber izledik. Irak'ta yaşananları, Ukrayna'da yaşananları görüyoruz ve son olarak da Filistin topraklarında Gazze'de yaşanan insanlık dramını hep beraber takip ediyoruz. Yüreğimizde o sızıyı hissediyoruz. Oradaki o çocukların, kundaktaki bebeklerin, kadınların, hatta daha ilerisi bakın hastanede çalışan sağlık personelinin, yatan hastanın yaşadığı dramı biliyoruz. Burada bir insanlık suçu işleniyor. Burada bir soykırım var. Bu soykırıma dünya maalesef sessiz kalıyor." diye konuştu.

Kahveci, Türkiye'nin tarih boyunca mazlum milletlerin yanında yer aldığını, bugün yine aynı tavrı ortaya koymaya devam ettiğini aktardı.

Filistin'de yaşananlara dünyanın sessiz kalmaması gerektiğini ifade eden Kahveci, şunları kaydetti:

"Savaşın bir ahlakı vardır. Savaşta sağlık personeline dokunamazsınız. Bu savaş hukukudur Birleşmiş Milletler'in kararıdır ancak gelin görün ki İsrail, emperyalist güçlerin verdiği destekle hiç gözünü kırpmadan hastaneyi bombalayıp hastanede 500 tane insanın, hastanın, kadının, yaşlının, çocuğun ölmesine vesile oluyor. Burada işlenen suç, açıkça söylüyorum insanlık suçudur. Burada insanlık ölüyor ama maalesef dünya seyrediyor. Onun için de biz sessiz kalmayacağız. Türkiye Cumhuriyeti devleti bu süreç içerisinde çok sağlıklı bir politika ortaya koyuyor. Aziz milletimiz de kendi refleksini, kendi duruşunu o anlamda ortaya koyuyor."

Türkiye Kamu-Sen Tekirdağ Temsilcisi Fatih Soytürk de programda konuşma yaptı.