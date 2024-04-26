Türkiye İttifakı Partisi, Yerel Seçim Sonuçlarını Değerlendirdi ve Gelecek Stratejilerini Belirledi

Türkiye İttifakı Partisi Divan Kurulu ve İl Başkanları, 31 Mart yerel seçimlerinin sonuçlarını değerlendirerek gelecek stratejilerini belirledi. Parti, il başkanlarını genel merkezde bir araya getirerek kapsamlı bir istişare toplantısı düzenledi.

Toplantıya, Dr. Sinan Oğan, Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam, Genel Başkan Vekili Enver Türkoğlu ve Genel BaşkanYardımlarının tam kadro olarak katıldı.

Yerel Yönetimden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Selen Hakbilir'in moderatörlüğünde gerçekleşen toplantıda, 31 Mart 2024 yerel seçim sonuçlarının analizleri yapılarak gelecek stratejiler belirlendi.

Dr. Sinan Oğan, toplantıda Türkiye İttifakı Partisi'nin geleceği hakkında önerilerde bulunarak görüşlerini paylaştı.

Türkiye İttifakı Partisi Genel Başkanı Mehmet Sağlam, toplantıda 31 Mart 2024 yerel yönetimler ve belediye başkanlığı seçimlerinde belirleyici faktörler arasında ekonomik kriz ve işsizlik oranındaki artış, emekli maaşlarına zam yapılmaması ve geçim sıkıntısının artması gibi ekonomik sorunlar, marketlerde yükselen gıda fiyatları, asgari ücretin yetersizliği ve 6 Şubat 2023 depremi sonrasında ev, konut ve işyerlerindeki kira fiyatlarının artması gibi konular öne çıktığını belirterek, bu durumlar, halkın seçim sandıklarında iktidara yönelik mesajlarını dikkate almanın önemini vurguladı.

Genel Başkanı Sağlam, "Toplantı boyunca, il başkanları kendi bölgelerindeki seçim sonuçlarını ve değerlendirmelerini paylaştılar. Bu raporlar, Türkiye İttifakı Partisi'nin yerel yönetim stratejilerini güçlendirmek için önemli bir kaynak sağladı. İl başkanları, gelecek dönemde izlenecek politikaları, yerel dinamikler ve ihtiyaçlar doğrultusunda belirlediler." dedi.

Toplantıda, Türkiye'nin içinde ve dışında huzur ve barışın sağlanması için güvenilir siyasetçilerin rolünün önemi üzerinde durulurken ayrıca, partinin bölgesel istikrar ve iş birliğine katkı sağlamadaki kararlılığı da vurgulandı.

Türkiye İttifakı Partisi'nin İl Başkanları ile gerçekleştirdiği istişare toplantısı, partinin yerel ve genel yönetimlerdeki etkinliğini artırmak ve Türk milletinin refahı için daha etkili politikalar izlemek adına önemli bir adım olarak nitelendirildi.