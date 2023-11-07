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Türkiye İttifakı Partisi Osmaniye İl Başkanlığı Hizmete Açıldı

Türkiye İttifakı Partisi Osmaniye İl Başkanlığı, törenle hizmete açıldı. Parti, Türkiye çapında örgütlenmeye devam ediyor. Açılış töreninde konuşan Sinan Oğan, yerel seçimlere kadar bütün örgütlenmeleri tamamlayacaklarını ve yerel seçime hazır hale geleceklerini belirtti.