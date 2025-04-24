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Türkiye, İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Kısıtlamalarına Karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda Sözlü Sunum Yapacak

Türkiye, İsrail'in UNRWA'ya Yönelik Kısıtlamalarına Karşı Uluslararası Adalet Divanı'nda Sözlü Sunum Yapacak
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TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Türkiye'nin 30 Nisan'da İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mülteciler Ajansı'na yönelik kısıtlamalarla ilgili olarak Uluslararası Adalet Divanı'nda sözlü sunum gerçekleştireceğini açıkladı.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı Cüneyt Yüksel, Türkiye'nin 30 Nisan'da İsrail'in UNRWA'ya yönelik kısıtlamalarına ilişkin Uluslararası Adalet Divanı'nda sözlü sunum yapacağını söyledi.

TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, AK Parti İstanbul Milletvekili İsmail Emrah Karayel ve Denizli Milletvekili Cahit Özkan ile birlikte Mecliste basın toplantısı düzenledi. BM Genel Kurulu'nun İsrail'in Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Bayındırlık Ajansı'na (UNRWA) yönelik kısıtlamalarının ardından Uluslararası Adalet Divanı'ndan danışma görüşü talep ettiğini hatırlatan Yüksel, Uluslararası Adalet Divanı'nda 40 devlet ile 4 uluslararası kuruluşun sözlü sunum yapacağını söyledi. Türkiye'nin de 30 Nisan'da Türkiye saati ile 16.00'da Uluslararası Adalet Divanı'nda sözlü sunumunu gerçekleştireceğini ifade eden Yüksel, "Ayrıca sözlü sunumlara İslam İşbirliği Teşkilatı, BM Genel Sekreterliği, Arap Ligi ve Afrika Birliği katılacaktır. İsrail'in Gazze'deki soykırım eylemleri, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları artık bölgesel bir sorun olmaktan çıkıp küresel bir insanlık sorunu haline gelmiştir. Birleşmiş Milletler ve küresel sistemin Gazze'ye tepkisini incelediğimizde karşılaştığımız gerçek, uluslararası sistemin Filistinlilere karşı başarısız olmakla kalmayıp, sessizliği ve eylemsizliğiyle onların ezilmesine aktif olarak katıldığını göstermektedir" dedi.

Yüksel, UNRWA'nın Filistinli mültecilere sağladığı hizmetlerin hayati önem taşıdığını belirterek, " Ajans, temel eğitim, sağlık hizmetleri, sosyal yardım, altyapı ve kamp geliştirme, mikrofinans ve acil durum yardımları gibi çeşitli alanlarda hizmet vermektedir. UNRWA'nın bu kapsamlı hizmetleri milyonlarca Filistinli mültecinin yaşam koşullarının iyileştirilmesinde ve temel haklarına erişiminde kritik rol oynamaktadır" diye konuştu.

Yüksel, UNRWA'nın hukuki statüsünün en yüksek adli merci olan Uluslararası Adalet Divanı tarafından teyit edilmesinin önemine işaret ederek, "Uluslararası toplumun ajansa yönelik finansal desteğini artırmasını teşvik edecek, İsrail'in UNRWA'ya yönelik kara propaganda kampanyasının etkilerini azaltacaktır. Gazze'deki acil insani krizin boyutları her geçen gün artıyor. İsrail'in insani yardım girişine getirdiği kısıtlamalar özellikle çocuklar için ölümcül sonuçlar doğurmaktadır. UNRWA'nın Gazze ve işgal altındaki Filistin topraklarında tam kapasiteyle çalışmasına izin verilseydi bu vahim insani kriz belki de önlenmiş olacaktı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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