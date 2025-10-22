Haberler

Türkiye, İsrail'in Batı Şeria İlhakını Kınadı

Güncelleme:
Dışişleri Bakanlığı, İsrail'in Batı Şeria'nın ilhakına yönelik attığı adımı uluslararası hukuka aykırı buldu ve yok hükmünde saydı. Türkiye, Filistin'in bağımsızlık mücadelesine destek vereceğini açıkladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "İsrail meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik attığı adım uluslararası hukuka aykırıdır ve yok hükmündedir" denildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "İsrail meclisinin, işgal altındaki Batı Şeria'nın ilhakına yönelik attığı adım uluslararası hukuka aykırıdır ve yok hükmündedir. Gazze'de barışın tesisine dönük çabaların sürdüğü bir dönemde atılan bu provokatif adım, bölgede zaten hassas olan güvenlik ve istikrar ortamını tehdit etmektedir. 1967 yılından bu yana İsrail'in işgali altında bulunan Doğu Kudüs dahil olmak üzere Batı Şeria Filistin toprağıdır. Batı Şeria'da İsrail'in hukuksuz oldubittilerine izin verilmemelidir. Türkiye, Filistin halkının vazgeçilmez haklarını savunmayı ve 1967 sınırları temelinde, başkenti Doğu Kudüs olan, coğrafi bütünlüğe sahip, bağımsız ve egemen bir Filistin Devleti'nin hayata geçirilmesi yönündeki çabalara destek vermeyi sürdürecektir" ifadeleri kullanıldı.

