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Türkiye ile Suudi Arabistan içişleri heyetleri pasaport ve dijital kimliği görüştü

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Türkiye ile Suudi Arabistan arasında içişleri alanında heyetler arası toplantı yapıldı. Toplantıda pasaport, dijital kimlik sistemleri, yabancıların ikamet süreçleri ve Mekke Yolu Projesi ele alındı; göç yönetimi deneyimi paylaşıldı.

Türkiye ile Suudi Arabistan heyetleri arasında içişleri alanında toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda pasaport, dijital kimlik sistemleri ve ikamet süreçlerinin ele alındığı açıklandı.

Türkiye ile Suudi Arabistan arasında içişleri alanında heyetler arası toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda pasaport ve dijital kimlik sistemleri ile yabancıların ikamet süreçleri ele alındı, Mekke Yolu Projesi hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi Başkanlığı heyeti, Suudi Arabistan heyetine göç yönetimi alanındaki deneyimlerini aktardı. Heyetler ayrıca iki ülke arasında artarak devam edecek iş birliğine yönelik imkanları da değerlendirdi. Toplantıya İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir ile Suudi Arabistan İçişleri Bakan Yardımcısı Prens Abdulaziz bin Muhammed bin Ayyaf da katıldı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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