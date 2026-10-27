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Türkiye ile Sri Lanka hava ulaştırma protokolünü Bakan Yardımcıları imzaladı

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Türkiye ile Sri Lanka hava ulaştırma protokolünü Bakan Yardımcıları imzaladı
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Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ile Sri Lanka arasındaki hava ulaştırma protokolünün imzalandığını açıkladı. Protokolü Bakan Yardımcısı Enver İskurt ile Sri Lanka Bakan Yardımcısı Arun Hemachandra imzaladı; ücret tarifelerinde değişiklik hedefleniyor.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, Türkiye ile Sri Lanka arasında 'İkili Hava Ulaştırma Anlaşması'nı Tadil Eden Protokol'ün imzalandığını açıkladı.

Bakanlığın sanal medya hesabından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Uluslararası işbirliklerimizi geliştirerek Türkiye'nin küresel hava ulaşım ağlarındaki bağlantılarını güçlendirmeye devam ediyoruz. Türkiye ile Sri Lanka arasındaki hava ulaştırma ilişkilerini geliştirmek amacıyla İkili Hava Ulaştırma Anlaşması'nı Tadil Eden Protokol imzalandı. Protokol, Bakan Yardımcımız Enver İskurt ile Sri Lanka Dışişleri ve Yurt Dışı İstihdamdan Sorumlu Bakan Yardımcısı Sayın Arun Hemachandra tarafından imza altına alındı. Düzenlemeyle ücret tarifelerine ilişkin hükümlerde değişiklik yapılarak iki ülke arasındaki hava ulaştırma ilişkilerinin geliştirilmesi ve süreçlerin daha öngörülebilir hale getirilmesi hedefleniyor."

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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