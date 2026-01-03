Haberler

Dışişleri Bakanlığı: "Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir"

Dışişleri Bakanlığı, Venezuela'daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözümü için her türlü katkıyı sunmaya hazır olduklarını duyurdu. Ayrıca, Türkiye'nin Venezuela'nın istikrarına önem verdiği ve tüm tarafları itidalli davranmaya çağırdığı ifade edildi.

Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, " Venezuela'daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız. Bu süreçte, Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir" denildi.

Dışişleri Bakanlığı, ABD'nin Venezuela'ya yönelik saldırısına ilişkin açıklama yaptı. Bakanlıktan gelen açıklamada, meydana gelen son gelişmeleri yakından takip ettikleri belirtilerek, " Türkiye, Venezuela'nın istikrarına ve Venezuela halkının huzur ve esenliğine önem atfetmektedir. Mevcut durumun bölgesel ve uluslararası güvenlik açısından olumsuz sonuçlar doğurmamasını teminen tüm tarafları itidalli davranmaya çağırıyoruz. Venezuela'daki krizin uluslararası hukuk çerçevesinde çözüme kavuşturulması yönünde her türlü yapıcı katkıyı sunmaya hazırız. Bu süreçte, Karakas Büyükelçiliğimiz, ülkede bulunan vatandaşlarımızla iletişim ve gerekli koordinasyonu kesintisiz biçimde sürdürmektedir" ifadeleri kullanıldı. - ANKARA

