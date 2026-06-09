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Dışişleri'nden Ermenistan'daki parlamento seçimlerine ilişkin açıklama

Dışişleri'nden Ermenistan'daki parlamento seçimlerine ilişkin açıklama
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Dışişleri Bakanlığı, Ermenistan'da 7 Haziran 2026'da yapılan parlamento seçimlerinin barış ve huzur içinde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti açıkladı. Türkiye, seçim sonrası dönemde Ermenistan'ın bölgesel barış ve normalleşme yönünde cesur adımlar atmasını temenni etti.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, " Ermenistan'da 7 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen Parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamında tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanlığı'nın sanal medya hesabından yapılan paylaşımda, " Ermenistan'da 7 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen Parlamento seçimlerinin barış ve huzur ortamında tamamlanmış olmasından memnuniyet duyuyoruz. Seçim sonrası dönemde Ermenistan'ın bölgede barış ve normalleşme yönünde daha cesur adımlar atmasını temenni ediyoruz. Türkiye, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da, bölge ülkelerinin ortak çıkarları temelinde, bölgesel istikrar ve refaha katkı sağlamaya devam edecektir" ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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