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Türkiye'den Endonezya'ya taziye

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DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Endonezya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

DIŞİŞLERİ Bakanlığı, Endonezya'da meydana gelen depremde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, " Endonezya'nın Kuzey Sumatra ve Flores bölgelerinde meydana gelen depremlerin neden olduğu can kayıpları ve maddi hasardan dolayı derin üzüntü duyuyoruz. Hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Endonezya halkına taziyelerimizi sunuyor, yaralılara acil şifalar diliyoruz" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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