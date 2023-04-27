Türkiye'deki seçimler için KKTC'de oy verme işlemi başladı

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başladı.

Türkiye'de 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için oy verme işlemi Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde (KKTC) başladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki (KKTC) 142 bin seçmen, 14 Mayıs'ta yapılacak Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri için sandık başına gitti. Seçmenler, başkent Lefkoşa'da 16, Gazimağusa'da 7, Güzelyurt'ta 3 olmak üzere kurulan toplam 26 sanıkta oylarını verecek.

Üç kentte yerel saatle 09.00-21.00 saatleri arasında yapılacak olan oy verme işlemi Lefkoşa'da Atatürk Spor Salonu'nda, Gazimağusa'da Lala Mustafa Paşa Spor Sarayı'nda ve Güzelyurt'ta ise Dr. Fazıl Küçük Spor Salonu'nda gerçekleştiriliyor.

KKTC'de bugün Lefkoşa ve Gazimağusa'da başlayan oy verme işlemi 9 Mayıs'ta sona erecek. Güzelyurt'ta ise oy verme işlemi 29 Nisan'da başlayarak 1 Mayıs'a kadar devem edecek. - LEFKOŞA