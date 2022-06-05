Türkiye'deki 3 kişiden biri! Harran Belediye Başkanı, Bahçeli'nin hediye ettiği otomobile gözü gibi bakıyor - Haberler

31 Mart 2019'da Harran Belediye Seçimleri'ni yüzde 55 ile kazanan Mhp'li Mahmut Özyavuz, görevine başarıyla devam ediyor. Özyavuz'a ait bir araç ise hikayesi nedeniyle dikkat çekiyor.

SADECE 3 KİŞİYE HEDİYE EDİLDİ

Buna göre klasik araç tutkusuyla bilinen Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye'de sadece 3 kişiye klasik araç hediye etti. O isimlerden biri de Harran Belediye Başkanı Mahmut Özyavuz oldu. Özyavuz, MHP liderinin hediye ettiği araca gözü gibi bırakıyor.

EN ÇOK OYU ALAN BELEDİYE BAŞKANI OLDU

Bahçeli'nin aracı hediye etme nedeni de dikkat çekiyor. Bahçeli'nin aracı, 31 Mart 2019 yerel seçimlerinde yüzde 55 ile en yüksek oyla seçilen MHP'li belediye başkanı olması nedeniyle Özyavuz'a verdiği öğrenildi.

ARAÇ PLAKASI DA BAŞ HARFLERİ

Klasik aracın plakasının baş harflerinin Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin isim ve soyadının baş harflerini taşıması da gözden kaçmadı.

"GENEL BAŞKANIMIZA TEŞEKKÜR EDİYORUZ"

Gazeteci Olgun Kızıltepe'ye araç hakkında açıklamalarda bulunan MHP'li Özyavuz, "Genel başkanımız bu aracı, kuşaklardan kuşaklara aktarmamız için bize hediye etti. Biz de gözümüz gibi bakıyoruz. Kendilerine hediye için bir kez daha teşekkür ediyorum" dedi.