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Türkiye Değişim Partisi, CHP'ye katıldı

Politika Haberleri

CHP listelerinden milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, CHP Parti Meclisi toplantısında TDP'nin CHP'ye katılımının onaylandığını duyurdu. Sosyal medyadan açıklama yapan Sarıgül, "Bu kararla TDP-CHP bütünleşmesi tamamlanmıştır" dedi.

Seçimlere CHP listelerinden girerek Erzincan Milletvekili seçilen Türkiye Değişim Partisi (TDP) lideri Mustafa Sarıgül, dün akşam CHP Parti Meclis toplantısı gerçekleştirilirken sosyal medyadan bir açıklama yaptı. Sarıgül, TDP'nin CHP'ye katılımının onaylandığını duyurdu.

"TDP-CHP BÜTÜNLEŞMESİ TAMAMNLANMIŞTI"

Sarıgül Twitter'dan yaptığı açıklamada, "CHP Parti Meclisi şu an itibariyle Türkiye Değişim Partisi'nin CHP'ye katılımını onaylamıştır. Bu kararla TDP-CHP bütünleşmesi tamamlanmıştır. Bu bütünleşme ülkemiz ve demokrasimiz açısından sevindirici ve gurur vericidir" ifadelerini kullandı.

Türkiye Değişim Partisi, CHP'ye katıldı

Mesut Şahin
Mesut Şahin
mesut.sahin@haberler.com Haberler.com - Politika

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