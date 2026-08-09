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KKTC Meclis Başkanı: Türkiye'nin Gücünü Hatay'da Gördük

KKTC Meclis Başkanı: Türkiye'nin Gücünü Hatay'da Gördük
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KKTC Meclis Başkanı Ziya Öztürkler, Hatay'da deprem sonrası yeniden inşayı yerinde gördü. Türkiye'nin gücüne vurgu yaparak, KKTC'nin egemen eşitliğinden taviz vermeyeceklerini ve Kıbrıs davasının milli olduğunu belirtti.

KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, 6 Şubat 2023 depremlerinde Hatay'ın yaşadığı acıyı KKTC olarak derinden hissettiklerini belirterek, "Yüzde 85'i yıkılmış bir şehrin tekrar inşa edilmesi kolay değildir. Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü burada gerçekten gördük ve hissettik" dedi.

KKTC Cumhuriyet Meclisi Başkanı Ziya Öztürkler, çeşitli programları için Hatay'a geldi. Hatay Valiliği'ni ziyaret eden Öztürkler, 'Şeref Defteri'ni imzaladı. Burada açıklamalarda bulunan Öztürkler, 6 Şubat 2023 depremlerinde hayatını kaybedenleri anarak sözlerine başladı. Hatay'ın yaşadığı acının KKTC tarafından da yakından hissedildiğini belirten Öztürkler, Türkiye ile KKTC arasındaki bağların sarsılmaz ve kopmaz olduğunu söyledi. Depremin ardından yapılan çalışmaları yerinde gördüğünü anlatan Öztürkler, kentin büyük bölümünün yıkılmasına rağmen yeniden inşa edildiğini ifade ederek, "Burada ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin gücünü, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gücünü gerçekten gördük ve hissettik. Yüzde 85'i yıkılmış bir şehrin tekrardan inşa edilmesi kolay değildir. Bu büyük bir güçtür. Bu nedenle Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanına, ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'ne ve tüm emeği geçenlere teşekkür etmek gerekir" dedi.

'MİLLİ BİR DAVA'

KKTC'nin uluslararası alanda çeşitli izolasyonlarla karşı karşıya bırakılmaya çalışıldığını söyleyen Öztürkler, Türkiye'nin Kıbrıs'taki Türk halkının her zaman yanında olduğunu dile getirdi. Türkiye'nin destekleriyle KKTC'nin gelişmeye devam ettiğini belirten Öztürkler, Asrın Su Projesi'nin önemli örneklerden biri olduğunu, Türkiye ile KKTC arasında imzalanan doğal gaz projesinin de yakın zamanda hayata geçirileceğini söyledi. Kıbrıs'a ilişkin değerlendirme yapan Öztürkler, "Bizler egemen eşitliğimizden ve eşit uluslararası statümüzden asla taviz vermeyeceğiz. KKTC'de iki halk, iki devlet vardır. Bunu herkesin çok iyi bilmesi ve buna göre hareket etmesi gerekir. Kıbrıs sorunu söz konusuysa, bu bir 'milli dava' olayıdır. Herkesin ismi farklı olabilir ama herkesin soy ismi KKTC'dir. Kıbrıs Türk halkı hiçbir zaman bu yolları yalnız yürümeyecektir. Ana vatan Türkiye Cumhuriyeti, her zaman onun yanında olacaktır. Güçlü Türkiye, güçlü Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti" diye konuştu.

Öztürkler, açıklamasının ardından Hatay Valisi Mustafa Masatlı ile sohbet etti. Vali Masatlı da ziyaretten dolayı Öztürkler'e teşekkür etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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