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Türkiye Belediyeler Birliği Başkanlık seçiminde kavga! Ahmet Türk'ün sözleri sonrası ortalık karıştı

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Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı'nın seçileceği toplantıda Hakkari'ye kayyum atanmasını kınadı. AK Partili ve MHP'li bazı belediye başkanları Türk'e tepki gösterince bağrışmalar yaşandı. O anlar kameralara anbean yansıdı.

CHP'nin yerel seçim zaferinin ardından Türkiye'nin en büyük belediye birliği olan Türkiye Belediyeler Birliği'nde yeni başkanın belirlenmesi için üyeler sandık başına gidiyor. 20 yıldır AK Partinin elinde tuttuğu Türkiye Belediyeler Birliği'nde bu defa CHP'nin adayı olan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun başkan olarak seçilmesine kesin gözle bakılıyor.

MECLİS TOPLANTISINDA KAYYUM TEPKİSİ TARTIŞMALARA NEDEN OLDU

Türkiye Belediyeler Birliği meclis toplantısını yöneten Mardin Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Türk, toplantıda Hakkari'de yaşanan olaylar dikkat çekerek DEM Partili belediye başkanı Mehmet Sıddık Akış'ın yerine kayyum atanmasını kınadı. Türk, konuyla ilgili "Maalesef bugün halkın iradesine ipotek koyulduğunu görüyoruz, Hakkari Belediye Başkanımızın görevden alınmasını şiddetle kınıyorum" ifadelerini kullandı.

AK PARTİLİ VE MHP'Lİ BAŞKANLARDAN AHMET TÜRK'E TEPKİ

Bazı AK Partili ve MHP'li belediye başkanları Türk'ün açıklamalarına tepki göstererek "Biz kınamıyoruz" dedi. Yaşanan sözlü tartışma kısa sürede hararetlendi. Salonda bağrışmalar yaşandı.

BELEDİYE BAŞKANLARI GERGİNLİĞİN ÖNÜNE GEÇTİ

Genel kurulda DEM Partililer ile AK Partililer arasında bir süre karşılıklı sözlü sataşmalar oldu. Diğer belediye başkanlarının araya girmesiyle gerginlik sona erdi.

2023 FAALİYET RAPORU REDDEDİLDİ

Öte yandan Türkiye Belediyeler Birliği'nin 2023 yılı faaliyet raporu, AK Parti ve MHP'li üyelerin kabul oylarına karşılık, CHP grubunun oy çokluğuyla reddedildi. Bu durumun ilk defa yaşanması ise oldukça dikkat çekti.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
Haberler.com - Politika

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Yorumlar (2)

R lhn:

Halkın seçmenin desteğini almadan emeklinin hakkını vermeden Memur emeklisine üvey evlat muamelesi yapılır seyyanen zam verilmez 3600 ek göstergenin üzerine yatılırsa, Belediyeler birliğinde bile çoğunluğu kaybettiğinizden dolayı faaliyet raporunuz reddedilir. Ak Parti ve MHP şapkasını önüne alıp düşünmeli ve bir an evvel Emeklilerin hakkını vermeli.

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Nayci İbrahim:

BİLGE LİDER ... GURUR DUYUYORDUR ESERİYLE...

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