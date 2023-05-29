Türkelililer, Erdoğan'ın zaferini kutladı

SİNOP - Sinop'un Türkeli ilçesinde, seçim sonuçlarının netleşmesinin ardından vatandaşlar sokaklara akın etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre yeniden Cumhurbaşkanı seçilmesi, Türkeli ilçesinde partililer tarafından coşkuyla karşılandı. Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre ikinci turda seçimi yeniden kazanması sonrası Türkeli ilçesinde kutlama düzenlendi. AK Parti İlçe Başkanlığı önünde toplanan yüzlerce Türkelili vatandaş, ellerinde Türk bayrağı, meşaleler ve parti bayrakları ile seçim zaferini kutladı.

Partililer, Cumhuriyet Meydanı'ndan Köprübaşı mevkisine kadar araç konvoyu oluşturdu. Davul-zurna ve havai fişek gösterileri eşliğinde devam eden kutlamalara çok sayıda vatandaş katıldı.