Türk ve Yunan Heyetleri İzmir'de Güven Arttırıcı Önlemler Üzerine Toplandı

MİLLİ Savunma Bakanlığı (MSB), Türk ve Yunan heyetleri arasında İzmir'de gerçekleştirilen Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısında, daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemlerin gözden geçirildiğini, 2026 yılı uygulama planının ele alındığını ve toplantının olumlu bir havada gerçekleştiğini duyurdu.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Türk ve Yunan heyetleri arasında Güven Arttırıcı Önlemler (GAÖ) toplantısının yeni turu 23 Ekim 2025 tarihinde gerçekleştirilmiştir. Toplantı, İzmir'de Türkiye Cumhuriyeti Milli Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde yapılmıştır. Her iki heyet de büyükelçiler ve üst düzey askerler ile sivil yetkililerden oluşmuştur. Toplantıda her iki taraf, 2025 yılı boyunca daha önce mutabık kalınan Güven Artırıcı Önlemleri gözden geçirmiş ve 2026 yılı uygulama planını ele almıştır. Toplantı olumlu bir havada gerçekleştirilmiştir. Bir sonraki toplantı Yunanistan'ın ev sahipliğinde gerçekleşecektir" denildi.