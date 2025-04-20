Türk Dünyası Derneği Genel Başkanı Halit Kanak: Türkiye küresel bir güç oldu

Türk Dünyası Derneği Genel Başkanı Halit Kanak, Haberler.com ekranlarında Abdurrahman Yazıcı'nın konuğu oldu. Programda Türkiye'nin artan küresel etkisini değerlendiren Kanak, Türk Devletleri Teşkilatı'nın uluslararası ilişkilerde oynadığı role dikkat çekti. Kanak ayrıca Afrika'daki sömürge düzenini eleştirerek, Türkiye'nin diplomatik gücünün önemine vurgu yaptı.

TÜRKİYE, BÖLGESEL GÜÇTEN KÜRESEL AKTÖRE DÖNÜŞTÜ

Konuşmasında Türkiye'nin dış politikasındaki yükselişe işaret eden Halit Kanak, "Türkiye, bölgesel güç olmaktan çıkıp küresel bir güç oldu" ifadelerini kullandı. Ekonomik, askeri ve diplomatik alandaki atılımların, Türkiye'yi dünya sahnesinde daha etkin hale getirdiğini belirtti. Türkiye'nin sadece bölgesel meselelerde değil, küresel sorunların çözümünde de söz sahibi bir ülke haline geldiğini söyledi.

BİRLEŞMİŞ MİLLETLER YETERSİZ, YENİ ARAYIŞLAR VAR

Halit Kanak, Birleşmiş Milletler'in (BM) günümüz krizlerini çözmede yetersiz kaldığını ifade ederek, uluslararası toplumun yeni çözüm odaklarına ihtiyaç duyduğunu belirtti. "Birleşmiş Milletler, ülkeler arası krizlerin çözümünde çok başarılı olamıyor. İnsanlar, alternatif bir Birleşmiş Milletler arayışı içinde" diyen Kanak, mevcut sistemin reforme edilmesi gerektiğini savundu.

TÜRK DEVLETLERİ TEŞKİLATI, GÜVEN ORTAMI SAĞLIYOR

Türk Devletleri Teşkilatı'nın uluslararası düzeyde güven veren bir yapı olduğunu vurgulayan Kanak, bu oluşumun dünya barışı açısından büyük önem taşıdığını dile getirdi. "Türk Devletleri Teşkilatı'nın varlığı, dünyada bir güven ortamı oluşturdu" diyerek, bu birliğin hem Türk dünyasını hem de uluslararası ilişkileri olumlu etkilediğini ifade etti.

AFRİKA'DAKİ SÖMÜRGECİ DÜZEN ELEŞTİRİSİ

Programda Afrika'ya da değinen Halit Kanak, kıtanın hala sömürgeci zihniyetin etkisi altında olduğunu söyledi. Batılı ülkelerin Afrika üzerindeki ekonomik ve siyasi etkisine dikkat çeken Kanak, Türkiye'nin bu bölgede adalet ve eşitlik temelinde yürüttüğü diplomatik faaliyetlerin önemli bir model olduğunu belirtti.

TÜRKİYE'NİN DİPLOMATİK GÜCÜ ARTIYOR

Türkiye'nin dış politikada izlediği bağımsız ve çok yönlü yaklaşımın, onu küresel bir aktör haline getirdiğini belirten Halit Kanak, özellikle kriz bölgelerinde Türkiye'nin ara bulucu rolünün dikkat çekici olduğunu söyledi. Türkiye'nin barış, iş birliği ve kalkınma temelinde yürüttüğü diplomasi anlayışının uluslararası toplumda güven yarattığını ifade etti.