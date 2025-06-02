Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Yıldırım, İzmir'de konuştu Açıklaması

Türk Devletleri Teşkilatı Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, "Terörsüz Türkiye sürecine girdik. Ben buna ihtiyatlı bir iyimserlik tanımı yapıyorum. İyimser olacağız, müspet olacağız ama tedbiri elden bırakmayacağız. Süreci göreceğiz, gidişatına göre kararı vereceğiz." dedi.

Yıldırım, Kurban Bayramı dolayısıyla AK Parti İzmir İl Başkanlığında düzenlenen bayramlaşma törenine katıldı.

Burada partililere hitap eden Yıldırım, bayramların dayanışma, yardımlaşma ve kardeşlik günleri olduğunu söyledi.

Gazze'de büyük bir soykırım yaşandığını belirten Yıldırım, "Uygar dünya sessiz. Maalesef gücü elinde bulunduranlar tehlike kapılarını çalmadan, asla insanlığın sorunlarına gereken ilgiyi göstermiyorlar. Türkiye, Orta Doğu'nun, Orta Asya'nın, Balkanların, Kuzey Asya'nın merkezinde adeta bir istikrar adası gibi sadece ülkemiz içindeki meselelerle ilgilenmiyor, aynı zamanda dünya barışı için, terörün sonlandırılması için büyük bir gayret gösteriyor." diye konuştu.

Aktif siyasi hayatının 12 yılını İzmir'de geçirdiğini dile getiren Yıldırım, "Bu şehir beni milletvekili, bakan, başbakan, meclis başkanı, parti genel başkanı yaptı daha ne yapacak? Bir tek belediye başkanı yapmadınız, gerisini yaptınız. Ne yapalım, Hamza kardeşimizi de yapmadınız. Nasipten fazlası olmuyor." dedi.

-"İzmir çöp kokusunu hak etmiyor"

İzmir Büyükşehir Belediyesindeki grev sürecine de değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"İzmirli hemşerilerimizin çöp dağlarına bakarak bir kez daha düşünmelerini istiyorum. İzmir bu rezilliği hak ediyor mu? İzmir'in bir kokusu vardı, körfezdi. Şimdi beceriksiz yerel yönetimler yüzünden çöp kokusu da İzmir'i esir almış durumda. İzmir bunu asla ve asla hak etmiyor."

Yıldırım, 23 yıllık AK Parti iktidarında İzmir'e her yıl 50 milyar lira yatırım yaptıklarını belirterek, "Toplamda 1 trilyon 200 milyar liranın üzerinde yatırım yapmışız, bu muazzam bir rakam. Ulaşımdan sağlığa, turizmden spora kadar pek çok alanda AK Parti'nin imzası var." dedi.

"Terör Türkiye'ye 3 trilyon dolara mal oldu"

Terörsüz Türkiye sürecine de değinen Yıldırım, şunları kaydetti:

"Terörsiz Türkiye sürecine girdik. Ben buna ihtiyatlı bir iyimserlik tanımı yapıyorum. İyimser olacağız, müspet olacağız ama tedbiri elden bırakmayacağız. Süreci göreceğiz, gidişatına göre kararı vereceğiz. Asla ve asla terörün tekrar bizim kaynaklarımızı tüketmesine izin vermeyeceğiz. 40 yılda 40 bin insanımızı şehit verdik ama bunun yanı sıra da 3 trilyon dolarlık kaynağı yok ettik. Ne için, hiç uğruna. 3 trilyon dolar kaynak nedir diye merak ediyorsanız bugünkü Türkiye'nin üzerine iki Türkiye daha koymak demek. Yani bugün 15 bin dolar kişi başı gelirimiz varsa 50 bin dolarlık kişi başı geliri olan bir Türkiye'ye sahip olmak demektir. Maalesef, bu terör belası yüzünden bu kaynaklarımız heba oldu gitti. Ama artık terörsüz bir süreci girdik. İnşallah kaynaklarımızı, kalkınmaya milletimizin refahına harcarız."

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı da bayramının Türkiye ve İslam alemine hayırlar getirmesi dileğinde bulundu.

Saygılı, İzmir Büyükşehir Belediyesindeki greve ilişkin, "İzmir'in yaşadığı grev krizi beceriksizliğin, liyakatsizliğin, popülist belediyeciliğin sonucudur. İzmir'in kaynaklarını eşe, dosta, bankamatikçilere değil, gerçekten hizmet üreten, çalışan, ter döken kardeşlerimize harcayın." ifadelerini kullandı.

Belediyede liyakat esaslı istihdam yerine siyasi kadrolaşmanın tercih edildiğini belirten Saygılı, "Mevcut 24 bin kişilik kadronun üzerine son 6 yılda, 14 bin kişi daha alınır mı? Yani yüzde 60'a yakın bir personel artışından bahsediyoruz." dedi.

AK Parti MKYK üyesi Hamza Dağ, AK Parti İzmir Milletvekili Mehmet Muharrem Kasapoğlu, eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İl Gençlik Kolları Başkanı Mehmet Emin İçelli ve İl Kadın Kolları Başkanı Emel Dalkıran birer konuşma yaptı.

Bayramlaşma törenine AK Parti İzmir milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Mahmut Atilla Kaya, Yaşar Kırkpınar ile çok sayıda partili katıldı.

Tören, protokol üyeleri ile partililerin öz çekimi ile sona erdi.