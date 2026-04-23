Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Ulaştırma Bakanları Toplantısı Bişkek'te düzenlendi

Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Ulaştırma Bakanları Toplantısı, Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türk Devletleri Teşkilatı 9'uncu Ulaştırma Bakanları Toplantısı Kırgızistan'ın başkenti Bişkek'te düzenlendi. Ülkemizi temsilen Bakan Yardımcımız Durmuş Ünüvar'ın katılım sağladığı toplantıda; Türk dünyası arasındaki ulaştırma koridorlarının etkinleştirilmesi ve transit taşımacılığın kolaylaştırılmasına yönelik stratejik adımlar değerlendirildi. Bu kapsamda, üye ülkeler arasında lojistik süreçlerin hızlandırılması ve gümrük işlemlerinin kağıtsız ortama taşınması amaçlanan e-CMR (Elektronik Sevk İrsaliyesi) Mutabakat Zaptı imzalandı. Yapılan anlaşma neticesinde Orta Koridor üzerindeki taşımacılık operasyonlarının dijital entegrasyonu yolunda en somut aşamalardan biri geride bırakıldı" ifadelerine yer verildi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı