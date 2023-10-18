Türk Devletleri Teşkilatı 14. Aksakallar Konseyi Toplantısı Gerçekleştirildi

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 14. Aksakallar Konseyi Toplantısı, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleştirildi. Toplantıda, TDT ve Aksakallar Konseyi'nin faaliyeti ve üye ülkeler arasındaki işbirliği ve koordinasyonla ilgili fikir alışverişinde bulunan Aksakallar bununla ilgili kararlar aldı.

Türk Devletleri Teşkilatı (TDT) 14. Aksakallar Konseyi Toplantısı, Özbekistan'ın Semerkant şehrinde gerçekleştirildi.

Özbekistan Aksakalı Sadıkcan Turdiyev'in ev sahipliğinde düzenlenen toplantıya TDT Aksakallar Konseyi Başkanı Binali Yıldırım, Azerbaycan Aksakalı Hasan Hasanov, Kazakistan Aksakalı İkram Adırbek, Kırgızistan Aksakalı Medethan Şerimkulov, gözlemci üye olarak da KKTC Aksakalı Tansel Fikri, Macaristan Aksakalı Attila Tilki ve Türkmenistan temsilcisi Recep Bazarov ile TDT Genel Sekreteri Kubanıçbek Omuraliyev ve Türk Akademisi Başkanı Şahin Mustafayev katıldı.

Yıldırım, toplantının açılışında yaptığı konuşmada, Gazze'deki duruma değindi.

Orta Doğu ve Gazze'de insanlık dramının yaşandığını, Filistin- İsrail çatışmasının devam ettiğini anımsatan Yıldırım şunları kaydetti:

"Dün tamamen sivillerin bulunduğu bir hastane bombalanmıştır. Aslında Birleşmiş Milletler, Türk Devletler Teşkilatı, İslam İşbirliği Teşkilatı ve buna benzer birçok teşkilatlar maalesef bir şey yapamamaktadır.

Ne yazık ki uluslararası camianın etkisi olmamıştır. Bölgede, Rusya-Ukrayna, İsrail- Filistin arasındaki karışıklıklar bölgedeki huzursuzluğu beraberinde getirmektedir. Savaşın kazananı yoktur. Herkes kaybeder, en kötü barış savaşlardan iyidir. İsrail şu an katliam yapmaktadır. Bu savaşların bir an önce bitmesi, bölge huzurunun tekrar sağlanması arzumuzdur."

Toplantıda, TDT ve Aksakallar Konseyi'nin faaliyeti ve üye ülkeler arasındaki işbirliği ve koordinasyonla ilgili fikir alışverişinde bulunan Aksakallar bununla ilgili kararlar aldı.

"Avrasya coğrafyasının jeopolitik ve jeoekonomik değeri yükselmektedir"

Binali Yıldırım, toplantının ardından konuyla ilgili basına açıklamalarda bulundu.

Yıldırım, Aksakalların Türk geleneğinde özel bir yere sahip olduğunu ve zor zamanlarda, ihtilaflı hususlarda, kritik kararlar alınması gereken noktalarda Aksakalların Türk tarihinde önemli roller üstlendiğini anımsattı. Yıldırım, bu anlayışla, Türk tarihinin doğal yansıması olan TDT kurulurken Aksakallar Konseyi'nin teşkilatın önemli organlarından biri olarak tesis edildiğini belirtti.

Düzenli toplantılar yoluyla bir araya gelen TDT Aksakallar Konseyi'nin bugün de benzer amaçla bir araya geldiğini dile getiren Yıldırım, toplantıda Konsey olarak 3 Kasım'da Kazakistan'da yapılacak TDT 10. Zirvesi'nin gündemine ilişkin görüş ve tavsiyelerini TDT Sekretaryası ile paylaştıklarını vurguladı.

Yıldırım şöyle devam etti:

"Avrasya coğrafyasının jeopolitik ve jeoekonomik değeri yükselmektedir. Stratejik ulaştırma ve enerji hatları ülkelerimiz üzerinden geçmekte, küresel gündemi oluşturan pek çok sorun ve mesele coğrafyamızda meydana gelmektedir. Bu ülkelerimizin stratejik konumuna ve Türk devletleri arasındaki dayanışmanın ne kadar gerekli olduğuna işaret etmektedir. Çok şükür devlet başkanlarımız ve halklarımız da bu iradededir. Türk dünyası birlikte güçlüdür artık sıradan bir slogan değil, liderlerimizin ve halklarımızın kani oldukları bir realite halini almıştır."

Konsey olarak bu anlayışla siyasi, ekonomik, kültür-eğitim, turizm ve diaspora meselelerinin de aralarında bulunduğu geniş bir yelpazedeki düşünce ve tavsiyelerini teşkilatın ilgili mercilerine ileteceklerini belirten Yıldırım süreç içinde bununla ilgili çalışmalarına kararlılıkla devam edeceklerini aktardı. Yıldırım ayrıca 15. Aksakallar Konseyi toplantısının 2024'ün ilk yarısında Türkmenistan'da yapılmasını planladıklarını aktardı.