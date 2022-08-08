Turizm noktasında görüş alışverişi

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel'in eşliğinde Alanya'daki tarihi ve turistik yerleri gezerek incelemelerde bulundu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan birtakım incelemelerde bulunmak üzere hafta sonu Alanya'ya geldi. İnceleme gezisine, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel, Antalya Vakıflar Bölge Müdürü Lütfi Karabacak, Antalya Kültür ve Turizm İl Müdürü Candemir Zoroğlu, Alanya Kalesi Kazı Başkanı Osman Eravşar, Alanya Müze Müdürü Seher Türken eşlik etti.

İlk olarak Alanya Kalesi'ni gezen Demircan, yapılan yürüyüş yolları ile Alanya Kalesi'nin dünya standartlarının üzerinde bir tarihi mekan olduğunu söyledi. Daha sonra Bedesten, Mutfak Kültür Evi ve Tarihi Süleymaniye Cami gezildi. Demircan, yapılan restorasyon çalışmalarını çok beğendiğini belirterek Alanya turizmine kazandırılan eserler için Başkan Yücel'e teşekkür etti. Turizm sezonu hakkında da görüş alışverişinde bulunan Başkan Yücel ve Bakan Yardımcısı Demircan, daha sonra teleferik ile kaleden indiler. Teleferiğin manzarasını ve doğal yapıyı bozmadan yapılmasını çok beğendiğini vurgulayan Demircan, "Gerçekten şu görüntü çok güzel. Alanya'yı ve Alanya Kalesi'ni görmediysen bir eksiklik var demektir. Teleferik Alanya'ya yeni bir hava, yeni bir heyecan kattı" dedi. Başkan Yücel ise Alanya halkının bir hayali olan teleferik projesini hayata geçirdiği için çok mutlu olduğunu belirterek Bakan Yardımcısı Demircan'a bilgiler aktardı.

Başkan Yücel ve Bakan Yardımcısı Demircan Alanya Müzesi'nde de tarihi bir geziye çıktılar. Yenilenen yüzü ile Alanya Müzesi'ni gezen iki isim uzmanlar tarafından müzede sergilenen eserler hakkında bilgiler aldılar. Bakan Yardımcısı Demirhan Alanya ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Adem Murat Yücel'e bakanlığımız işbirliği ile yürüttüğü başarılı projelerinden dolayı teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Yücel ise "Kültür ve Turizm Bakan Yardımcımız Sayın Ahmet Misbah Demircan'ı Alanya'mızda ağırladık. Şehrimizin kültürel ve turistik birçok noktasını gezerek Alanya ve bölge turizmi üzerine görüş alışverişinde bulunduk. Bakan Yardımcımıza ziyaretleri için teşekkür ediyorum" şeklinde konuştu. - ANTALYA