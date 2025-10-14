Haberler

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi

Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi
Güncelleme:
Turhan Çömez'in Öcalan için söyledikleri Pervin Buldan'ı küplere bindirdi
İYİ Partili Turhan Çömez ile TBMM Başkanvekili Pervin Buldan arasında "ulak" tartışması yaşandı. Çömez, Buldan'a "Geçtiğimiz hafta öğrendik ki sizin aynı zamanda mesaj taşımak gibi, ulaklık yapmak gibi bir göreviniz varmış. Sizin insanlarımızı katletmiş alçak teröristin mesajlarını Türkiye'ye taşımak gibi bir sorumluluğunuz yok" dedi. Buldan'ın bu sözlere tepkisi ise hayli sert oldu.

İyi Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez ile İmralı Heyeti'nde de bulunan TBMM Başkanvekili Pervin Buldan arasında TBMM Genel Kurulu'nda "ulak" tartışması yaşandı.

"İKİ ŞAPKANIZIN OLDUĞUNU BİLMİYORDUK"

İYİ Partili Çömez, Genel Kurul'da TBMM Başkanvekili Buldan'ın geçen hafta terör örgütü PKK lideri Abdullah Öcalan'ın medyanın diline dair yaptığı eleştirileri aktardığı sözlerine tepki gösterdi. Buldan'a hitaben "Sayın Başkan iki şapkanızın olduğunu biliyorduk. Bir tanesi Meclis Başkanvekilliği, bir diğeri de milletvekilliği ve şu anda Atatürk'ün koltuğunda oturuyorsunuz" diye konuşan Çömez, savaş meydanlarında kurulmuş Türkiye'nin kurtuluş mücadelesini yönetmiş bir Meclis'te Buldan'ın çok önemli bir görevi olduğunu söyledi.

"ALÇAK TERÖRİSTİN MESAJLARINI..."

Çömez, "Fakat geçtiğimiz hafta öğrendik ki sizin aynı zamanda mesaj taşımak gibi, ulaklık yapmak gibi bir göreviniz varmış. İmralı'yı ziyaret ettiniz ve orada yaptığınız görüşmelerde topluma bir mesaj verdiniz. Sizin 50 bin kişinin katili, polisimizi, askerimizi, öğretmenimizi, korucumuzu şehit etmiş, insanlarımızı katletmiş bir alçak teröristin mesajlarını Türkiye'ye taşımak gibi bir sorumluluğunuz yok. Yapamazsınız bunu, bu son derece yanlış" dedi.

PERVİN BULDAN ÇOK KIZDI

Çömez'in sözleri üzerine tansiyon yükseldi. TBMM Başkanvekili Buldan, İYİ Partili Çömez'in sözlerinin bitmesini beklemeden, "Sizin bu sözlerinizi reddediyorum. Hiç kimse size böyle bir hak veremez. Ben bu kürsüye saygısızlığı, bir insana saygısızlığı asla kabul etmem, ettirmem. Bu sizin hakkınız değil. Söz söyleyemezsiniz. Ben iş yapıyorsam ulaklık değil, Türkiye'nin geleceği için yapıyorum, bu ülkenin barışı için yapıyorum" yanıtını verdi.

"TAHAMMÜL EDEMİYORSUNUZ"

Sözünün kesilmesine tepki gösteren Çömez, ayağa kalkarak "Benim konuşmama tahammül edemiyorsunuz" dedi.

OTURUMA ARA VERİLDİ

Buldan, oturuma 15 dakika ara vererek siyasi partilerin grup başkanvekillerini Başkanlık Divanı'nın arkasındaki toplantı odasına davet etti.

Kaynak: ANKA / Politika
