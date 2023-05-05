Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın Selendi ve Kula'da seçim çalışmalarına devam ediyor

Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, CHP Milletvekili adayları ile birlikte Selendi ve Kula'da esnaf ve vatandaşlarla buluştu. Başkan Akın, Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde Türkiye'nin daha aydınlık günlerin beklediğini söyledi.

Selendi ve Kula'da seçim çalışmalarına devam eden Turgutlu Belediye Başkanı Çetin Akın, "Hukukun ve demokrasinin egemen olduğu, hiçbir vatandaşımızın ötekileştirilmediği, kardeşçe yaşadığı aydınlık bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. 13. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde ülkemiz güzel yarınlara, aydınlık ve refah dolu günlere kavuşacak" dedi.

Başkan Akın, 14 Mayıs Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimleri öncesinde CHP Milletvekili adayları ile birlikte Selendi ve Kula'nın farklı noktalarında esnaf ve vatandaşlarla bir araya geldi. Başkan Akın ilk olarak CHP Manisa Milletvekili adayı Aysun Helvacıoğlu, CHP Selendi İlçe Başkanı Selim Kurt, Turgutlu Belediye Meclis üyeleri Aydın Ercan ve Barış Erbaş, CHP Turgutlu Gençlik Kolları Başkanı Esin Küçükler ile birlikte Selendi'de esnafla ve vatandaşlarla bir araya gelerek sorunlarını ve taleplerini dinledi.

Başkan Akın, daha sonra CHP Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen ile birlikte Turgutlu Eski Manisa Yolu ile Erbiller Sanayi Sitesinde esnaf ve vatandaşları ziyaret etti. Başkan Akın'ın esnaf ziyaretlerinde, CHP Turgutlu İlçe Başkanı Hüseyin Oğuz, Saadet Partisi İlçe Başkanı İsmail Özdemir ve partililer de yer aldı. Akın, günün ilk saatlerinden itibaren başlayan seçim çalışmalarını Kula'da noktaladı.

Başkan Akın, akşam saatlerinde yaptığı ziyaretlerde ise CHP Milletvekili adayı Aysun Helvacıoğlu, CHP Kula İlçe Başkanı Osman Kasırga, Turgutlu Belediye Başkan Yardımcıları Fırat Honaz, Ahmet Daşkan, Turgutlu Belediye Meclis Üyeleri ile birlikte esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti. Başkan Akın gün boyu devam eden ziyaretlerde Turgutlu Belediyesi'nin dört yıllık çalışmalarının yer aldığı dergiyi vatandaşlara vererek çalışmalarını anlattı.

Başkan Akın, esnaf ve vatandaşların taleplerini dinleyerek, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhurbaşkanlığı döneminde Türkiye'yi daha aydınlık günlerin beklediğini söyledi. Akın, şöyle konuştu:

"Milletin iktidarında önce memleketimize daha sonra tüm Türkiye'ye bahar gelecek, her şey çok daha farklı ve güzel olacak. Bizim bu ülkeye sözümüz var. Memleketimize baharı getireceğiz. Hukukun ve demokrasinin egemen olduğu, hiçbir vatandaşımızın ötekileştirilmediği, kardeşçe yaşadığı aydınlık bir ülkeyi hep birlikte kuracağız. 13. Cumhurbaşkanı'mız Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'nun önderliğinde ülkemiz güzel yarınlara, aydınlık ve refah dolu günlere kavuşacak."