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Turgut Altınok Haymana'da Muhtarlarla Buluştu

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AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Haymana ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi ve tarımın başkenti yapacaklarını söyledi. Altınok, çiftçilere destek vereceklerini ve Haymana Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi.

HAYMANA'DA MUHTARLARLA BULUŞTU

AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'nın Haymana ilçesinde muhtarlarla bir araya geldi ve ardından Haymana Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışını gerçekleştirdi. Ankara'yı tarımın başkenti yapacaklarını ifade eden Altınok, bu anlamda çiftçilere her türlü desteği vereceklerini kaydederek, "Ankara Belediyesi olarak yem fabrikası yapacağız. Doğal yemleri çiftçimize çok ucuza vereceğiz. Mazot desteğini 100 litre değil 500 litre vereceğiz. Ankara'mızın tarım haritasını çıkaracağız. 'Şunu ekin, daha çok verim alırsınız, daha çok para kazanırsınız, garantiniz Büyükşehir Belediyesi' diyeceğiz. Hayvancılıkta ise büyükbaş vereceğiz, küçükbaş, tavuk, arı vereceğiz" diye konuştu.

'KÖYLERDE SU PARASIZ OLACAK DEMİŞTİ'

Altınok, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'ın göreve gelmeden önce verdiği sözleri hatırlatarak, "'Köydeki su sayaçlarını fırlatıp atacağım' demişti. 'Köylerde su parasız olacak' demişti. Bala'da vatandaş bana su aboneliğini gösteriyor; 54 bin TL. 'Başkanım faturada yol- katılım payı istiyor' diyor. Bala'da asfalt yok. Köydeki su aboneliğini 500 TL yapacağız. Emeklilerimize ayda 1000 TL veriliyor. Biz 5 bin TL vereceğiz. 400 TL'lik et yardımını 2 bin TL'ye çıkarıyoruz. Doğal gaz desteğini 500 TL'den 1000 TL'ye çıkarıyoruz. Vereceğimiz başkent kart tarım krediden geçecek; ama büyük marketlerde geçmeyecek. Her ay esnafımıza milyonlarca para girmiş olacak" dedi.

Mansur Yavaş'ın göreve geldikten sonra 5-6 bin kişiyi işten attığını ileri süren Altınok, "Sözünü gerçekleştirmeyenlere oy verilir mi? Büyükşehir Belediye Başkanı Haymana'ya kaç kere geldi? Altınok, Londra'nın sokaklarında değil, Haymana'nın sokaklarında olacak" ifadelerini kullandı. Altınok, Büyükşehir Belediyesi olarak muhtarlara özel bir sosyal tesis yapacaklarının da sözünü verdi. Haymana Seçim Koordinasyon Merkezi'nin açılışına sanatçı İbrahim Tatlıses de katıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Politika

Turgut Altınok Haymana Ankara Tarım Belediye Politika Güncel Haberler

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