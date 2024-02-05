Üye Girişi
Haberler

Turgut Altınok, Ankara'yı geliştirecek projelerini açıkladı

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Abone Ol

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Turgut Altınok, Ankara'yı her alanda geliştirecek ve kalkındıracak projeleri olduğunu belirtti. Altınok, Kahramanmaraş Kültür Derneği'ni ziyaret ederek depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi ve depremzedelere yardım malzemesi ulaştırdıklarını söyledi. Altınok, Ankara'nın hak ettiği yere kavuşacağını ve projelerinin hazır olduğunu ifade etti.

Cumhur İttifakı Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkan adayı ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok, başkenti her alanda geliştirecek ve kalkındıracak projeleri olduğunu bildirdi.

Altınok, Kahramanmaraş Kültür Derneği'ni ziyaret etti.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralananlara acil şifalar dileyen Altınok, depremi haberini alınca hemen harekete geçtiklerini, Keçiören Belediyesi olarak bölgeye yardım malzemesi ulaştırdıklarını söyledi.

Altınok, yaşanılan her felaketten ders alınması, kentsel dönüşüm planlarına öncelik verilmesi gerektiğini dile getirerek, büyükşehir belediye başkanı olduğu takdirde Kahramanmaraş'ta ihtiyaç duyulan hizmetleri yapacağını ifade etti.

ABB Başkanı Mansur Yavaş'ın Ankara'da her yere fotoğrafını astığını ileri süren Altınok, "O resimlerin yerine keşke eserlerini ve hizmetleri assaydı. Her biri 650 bin - 1 milyon 500 bin lira arasındadır o img. Keşke o koca koca resimler yerine onlara harcanan parayla kütüphane, kreş yapılsaydı." diye konuştu.

Ankara'nın hak ettiği yere kavuşacağını belirten Altınok, "Bizim projemiz de var, eserlerimiz de var. Şehri her alanda geliştirecek ve kalkındıracak projelerimiz hazır." dedi.

Altınok'a ziyaretinde AK Parti Ankara Milletvekili Jülide Sarıeroğlu ve AK Parti Çankaya Belediye Başkan adayı Duhan Kalkan da eşlik etti.

Kaynak: AA / Politika

Turgut Altınok Kahramanmaraş Ankara Deprem Belediye Politika Güncel Haberler

Bakmadan Geçme

Dursun Özbek aday mı? Dursun Özbek Haziran ayındaki başkanlık seçiminde yeniden aday olacak mı? Akaryakıt Fiyatları (GÜNCEL): 5-6 Şubat benzine ve motorine indirim veya zam var mı? Güncel akaryakıt fiyatları! Bartu Soral kimdir, Bartu Soral kaç yaşında nereli? Survivor Yunus Emre diskalifiye mi oldu, kiminle kavga etti? KOSKİ Konya su kesintisi: Konya'da sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 Konya su kesintisi listesi! Survivor dokunulmazlık oyununu kim kazandı? 5 Şubat Pazartesi 2024? Survivor kim kazandı? 5 Şubat Pazartesi Mavi Takım mı kazandı, Kırmızı Takım mı kazandı? ASAT Antalya su kesintisi: Antalya'da sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 Antalya su kesintisi listesi! BUSKİ Bursa su kesintisi: Bursa'da sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 Bursa su kesintisi listesi! Kızıl Goncalar canlı izle! 5 Şubat 2024! Fox TV Kızıl Goncalar 5. bölüm canlı yayın izleme linki var mı? Kızıl Goncalar dizisi nereden izlenir? Kızıl Goncalar bu akşam var mı, bugün yeni bölüm var mı? Hababam Sınıfı Müzesi nerede? Masterchef'te tanıtılan Adile Sultan Kasrı nerede? Hababam Sınıfı nerede çekildi, okul nerede? Külyutmaz Necmi kimdir? Hababam Sınıfı Külyutmaz Necmi kim? Hababam sınıfı uyanıyor filmi oyuncuları kimler? Hababam sınıfı uyanıyor konusu nedir? Hababam sınıfı uyanıyor nerede çekildi? İSKİ İstanbul su kesintisi: İstanbul'da sular ne zaman gelecek? 5 Şubat 2024 İstanbul su kesintisi listesi!
1000
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title