AK Parti Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok: Ankara'nın makus talihinin değişme zamanı geldi

Ak Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Turgut Altınok, Ankara'nın maküs talihinin değişme zamanının geldiğini söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 31 Mart'ta yapılacak yerel seçimlerde Ak Parti'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı olarak Turgut Altınok'u açıklanmasının ardından AK Parti Ankara İl Başkanlığı önünde kutlama yapıldı. Kutlama öncesi Altınok, parti binası önünde toplanan partililerine hitap etti. Altınok, Ankara'yı Türkiye yüzyılında cumhuriyetin ikinci yüzyılına hazırlayacak olmanın gururunu yaşadığını belirterek, "Ankara'mızın makus talihinin değişme zamanı geldi. 5 yıldan sonra Ankara'nın ok gibi hizmetlere ihtiyacı var. Altınok makamda değil sokaklarda oldu. Ankara'yı dünya başkentleri arasına taşıyacağız" diye konuştu.

'KISA ZAMANDA BORÇLARIMIZI ÖDEDİK'

Az bir bütçe ile çok şeye imza attıklarını ifade eden Altınok, şunları söyledi:

"Keçiören Ankara nüfusunun 6 da biridir. Yüzde 45'lik bütçeyle Ankara Büyükşehir Belediye'sinden daha çok iş yaptık. Biz uzun yıllar muhalefette görev yaptık. Ama hiçbir mazeretin arkasına saklanmadık. Göreve geldiğimiz 1994'te 10 ay belediyemize merkezi hükümetten bir kuruş gelmemesine rağmen 'Bizi engellediler, ne yapalım?' demedik. Kısa zamanda borçlarımızı ödedik. Ankara'yı gecekondu şehrinden, merkezi bir hale getirdik."

'ANKARA'MIZIN 5 YILI 'BOŞ BİR YIL' OLMUŞTUR'

Altınok, Ankara'da bir gerçek olduğunu belirterek, "Ankara'mızın 5 yılı 'boş bir yıl' olmuştur. Biz sokaklarda olduk. Çocuklarımız, gençlerimiz, her kesimiyle cumartesi pazar demeden, tatil demeden her köşesinde gönüllere dokunduk. Altınok makamda değil sokaklarda oldu. Allah nasip ederse makamların değil sokakların ve halkın hizmetkarı olacağız. Ankara'mızı hak ettiği yere taşıyacağız. Ankara solan bir şehir oldu, gülüşünü kaybetti. İnşallah solan yüzü gülecek" dedi.

'ARTIK MAZERET ZAMANI DEĞİL'

Ayırmadan, kayırmadan el ele olacaklarını, Ankara'yı hep beraber yöneteceklerini ifade eden Altınok, "İnşallah 31 Mart'ta Ankaralılar emaneti teslim ettikten sonra Ankara nice büyük hizmetlere kavuşacak. Artık mazeret zamanı değil. 'Engelleniyoruz' mazereti arkasına sığınmak yok" diye konuştu.

'EYT'LİLERİN GECİKMEDEN TAMAMININ KIDEM TAZMİNATLARINI ÖDEDİK'

Altınok, "Hiç kimsenin ekmeği ve rızkıyla oynamayacağız. İşçilere zam yapacağız. Tabi sosyal haklar var. Şu an Keçiören Belediyesi'nde işçimize memurunuza ya da emekli olan EYT'lilerin gecikmeden tamamının kıdem tazminatlarını ödedik. Büyükşehir Belediyesi'nde 5 ayda zor aldılar. Rahat olsunlar. İnşallah hiç kimsenin ekmeği ile uğraşmayacağız. Ankaramız el ele birçok hizmete kavuşacak."ifadesini kullandı.

Turgut Altınok, konuşmasını birlik ve beraberlik mesajları vererek tamamladı. İl Başkanlığı önünde toplanan vatandaşlar, 'Ankara burada başkanın yanında' diye sloganlar attı.