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Tunceli Gaziler Derneği Başkanı'ndan Barış Çağrısı

Tunceli Gaziler Derneği Başkanı'ndan Barış Çağrısı
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Muharip Gaziler Derneği Tunceli Şube Başkanı Mehmet Aslan, terörsüz Türkiye için barış sürecinin desteklenmesi gerektiğini vurguladı. PKK'nın silah bırakmasının önemli olduğunu belirten Aslan, barış ortamının ekonomik kalkınmayı artıracağını ifade etti.

Muharip Gaziler Derneği Tunceli Şube Başkanı Aslan: "Terörsüz Türkiye istiyoruz"

TUNCELİ - Türkiye Muharip Gaziler Derneği Tunceli Şube Başkanı Mehmet Aslan, terörsüz Türkiye sürecini desteklediklerini söyledi.

Türkiye'nin terörden çok çektiğini belirten Aslan, "PKK terör örgütünün silah bırakması, çatışma ortamının son bulması sevindirici bir olaydır. Artık silahlar, ölümler olmayacaktır. Türk, Kürt binlerce gencin ölümü olmayacaktır. Barıştan yanayız. Annelerin gözyaşları dinsin. İnsanların ölmesini istemiyoruz. Türkler, Kürtler, Lazlar,Çerkezler, Aleviler, Sünniler bin yıldır bu topraklarda birlikte yaşamaktadırlar. Birbirinden kız alıp vermişlerdir, et ile tırnak gibidirler" dedi.

Türkiye'nin kırk yıllık çatışma ortamından büyük ekonomik zararlar gördüğünü belirten Aslan, "Barış ortamı gerçekleşirse, silahlar olmayacaktır. Silahlanmaya gidecek olan paralar bölgenin ekonomisine gidecektir. Bu nedenle barış süreci tarihi bir dönüm noktası, tarihi bir karar ve hamledir. Barış süreci parlamento çatısı altında şeffaf şekilde bütün boyutlarıyla konuşulmalıdır. Tüm siyasi partiler, sivil toplum kuruluşları ve toplumun bütün dinamikleri bu sürece katkı sağlamalıdır. Terörsüz Türkiye istiyoruz. Herkes barış ve huzur içinde yaşamalıdır. Barış süreci başarıya ulaşırsa kazanacak olan barıştır, kardeşliktir. Barıştan yanayız" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ERCAN TOPAÇ - Politika
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