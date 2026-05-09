Hatimoğulları: Kanın durmasını, hiçbir annenin ağlamasını istemiyoruz

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, "Türkiye'de 50 yıl aşkındır devam eden savaş ve çatışmaları bitirmek istememizin en büyük sebebi, biz kadınlar çektiğimiz acıların artık son bulmasını istiyoruz. Akan kanın durmasını istiyoruz. Hiçbir annenin ağlamasını istemiyoruz" dedi.

Tülay Hatimoğulları, Kars'ta partisinin Anneler Günü nedeniyle düzenlediği 'Barış ve Demokratik Toplum İçin Kadın Buluşması' programına katıldı. Bir otelin toplantı salonunda düzenlenen buluşmada konuşan Hatimoğulları, hiçbir annenin acısının yarıştırılmayacağını söyleyerek, "Kars'ta farklı halkların bir arada yaşadığını ifade ettik; Kürt, Türk, Ermeni, Türkmen, Arap, Rus, Terekeme, Yerli, Çerkez, Acem, Sünni, Alevi, Hristiyan burada bir ayrım yapmadan yaşıyor insanlar. Birbirinden alışveriş yapıyor, birbirinin evine ziyarete gidiyor. Kadınlar bir arada gün yapıyor belki de değil mi? Bundan daha güzel bir şey olabilir mi? İşte bizim özlediğimiz bu fotoğrafı; bütün Türkiye'ye ve bütün bölgeye, dünyaya yaymak istiyoruz. Savaş ve çatışmalardan en fazla biz kadınlar mağdur ve mustaribiz" dedi.

'HİÇBİR ACI YARIŞTIRILAMAZ'

Hatimoğulları, "İşte Türkiye'de 50 yıl aşkındır devam eden savaş ve çatışmaları bitirmek istememizin en büyük sebebi, biz kadınlar çektiğimiz acıların artık son bulmasını istiyoruz. Akan kanın durmasını istiyoruz. Hiçbir annenin ağlamasını istemiyoruz. Bakın bizim açımızdan barış, son derece önemli ve kıymetli. Anaların gözünden akan yaş, yüreğinde o derin, en derine saplanmış olan hançerin verdiği acı, o ölüm acısı bizim açımızdan aynıdır. Artık bu kayıplar bitsin istiyoruz ve bütün mücadelemiz savaşı durdurmak, anaların gözyaşını kurumasını sağlamaktır. Bizler bunu mutlaka başaracağız. Hiçbir acı yarıştırılmaz. Acılar sadece anlaşılmak ister ve biz bir Türk annenin, bir Arap annenin, bir Kürt annenin acısını asla yarıştırmamalıyız. Bu acıları anlamalıyız ve bu acıları anlayarak çözümler üretmeliyiz" diye konuştu.

'TIKANIKLAR SÖZ KONUSU, AŞMAK İÇİN ÇABALIYORUZ'

'Terörsüz Türkiye' sürecine de değinen Hatimoğulları, "Süreçte bazı tıkanıklıklar söz konusu, doğrudur. Ama bizler bu tıkanıklıkları başta kadınlar olmak üzere aşmak için özel olarak çabalıyoruz ve çabalamaya devam edeceğiz. Bu süreç uzadıkça bu süreci destekleyenlerin de sürecin olumlu sonuçlanacağına dair inancından kimi zayıflıklar ortaya çıkıyor. Bakın toplumsal destek çok yüksek. Bugün savaş lobilerini ayırın. Geriye kalan herkes hangi siyasi görüşten olursa olsun, hangi toplumsal aidiyete, etnisiteye, inanca sahip olursa olsun, hangi siyasi görüşe sahip olursa olsun insanlar barış olsun ister" dedi.

'DEVLET VE İKTİDAR HALA SOMUT ADIMLAR ATMADI'

Hatimoğulları, "Kim der ki; 'Hayır, barış olmasın, savaş devam etsin? Kim der ki; 'Yaşam olmasın ölüm olsun' Hiç kimse bunu söylemez. Tabii ki savaş lobilerini ayırarak bunu söylüyorum. Ama devlet ve iktidar, hala somut adımlar atmadı. Somut adım atmadığı için barış bu kadar istendiği halde, barışa olan inanç ne yazık ki biraz zayıflamış durumdadır. Bizim bu inancı daha fazla güçlendirmeye ihtiyacımız var ve bizler bu toplantıları ve bu buluşmaları gerçekleştirirken Türkiye'nin barışını inşa etmek, barış umudunu ve inancını büyütmek için daha çok biz kadınlar olarak ne yapabiliriz, siz değerli katılımcılarla da konuşmak istiyoruz, çalışmalarımızı bu anlamıyla sürdürmek istiyoruz" diye konuştu. Program daha sonra basına kapalı devam etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı