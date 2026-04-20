TÜGVA İstanbul “Büyük İstanbul Teşkilat Kampı” Kızılcahamam’da gerçekleşti

“Fatih’in izinde, Vefa’nın dizinde” motosuyla gerçekleştirilen kamp; İstanbul’un dört bir yanından gelen yaklaşık 2 bin genci aynı ideal etrafında buluşturdu.

Farklı kademelerden teşkilat mensuplarının yer aldığı kampta; lise okul başkanları, mahalle temsilcileri, ilçe yönetimleri, sporcu ve uluslararası gönüllüler ile vakfa geçmişte emek vermiş isimler aynı çatı altında bir araya geldi. Program boyunca gerçekleştirilen eğitimler, istişareler ve etkinliklerle gençlerin hem kişisel gelişimleri desteklendi hem de teşkilat bilinci güçlendirildi.

"2 BİN CİVARI GENCİMİZ BURADA"

Programa katılan İçişleri Bakan Yardımcısı Bülent Turan, gençlerin samimiyetine dikkat çekerek şu ifadeleri kullandı:

“Bugün yaklaşık 2 bin civarı gencimiz büyük bir heyecanla burada. TÜGVA’nın teşkilatı sadece samimiyetle, Allah rızası için büyük bir aşkla buraya gelir.”

"ENTELEKTÜEL BİR GENÇLİK"

TÜGVA Genel Başkanı İbrahim Beşinci ise konuşmasında gençliğin niteliğine vurgu yaparak:

“Ayağı yere sağlam basan, duruşuyla güven veren, entelektüel bir gençlik…” ifadeleriyle Türkiye’nin geleceğinin bilinçli ve donanımlı nesillerle inşa edileceğini belirtti.

"BİZ İYİNİN TARAFINDAYIZ"

TÜGVA İstanbul II. Dönem İl Başkanı Fatih Coşar’ın sözleri ise kampın manevi ruhunu yansıttı:

"Şuna iman ediyoruz; biz iyinin tarafındayız, Resulullah’ın (sav) tarafındayız. O kutlu nebinin yoluna meftun olmuşuz.

"BÜYÜK BİR SORUMLULUK"

TÜGVA İstanbul İl Başkanı Beytullah Çiçen, İstanbul gençliğine hizmet etmenin büyük bir sorumluluk olduğunu vurgulayarak:

“İstanbul’un gençlerine hizmet etmek; Mescid-i Aksa’nın kurtuluşuna olan inancımızın ve ecdadımızın iz bıraktığı tüm topraklarda hak iddiamızın bir göstergesidir.” dedi.

Kamp boyunca kurulan güçlü bağlar ve ortak hedefler doğrultusunda oluşan sinerji, gençler arasında birlik ve beraberlik ruhunu pekiştirirken; katılımcılar bu buluşmanın kendileri için ilham verici ve yol gösterici olduğunu ifade etti.

“Gücümüz birliğimizden, enerjimiz gençliğimizden” anlayışıyla gerçekleştirilen kamp, yüksek motiasyon ve kararlılıkla tamamlandı.

