TSTK Heyeti, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı Ziyaret Etti

TSTK Heyeti, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı Ziyaret Etti
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TSTK öncülüğünde sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerinden oluşan bir heyet, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, sosyal, kültürel ve sivil toplum ilişkilerinin güçlendirilmesi, ortak projeler ve iş birliği imkânları ele alındı. Heyet üyeleri, iki ülke arasında planlanan kültürel etkinlikler ve sivil toplumun gelişimine yönelik projeler hakkında bilgi sundu.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, 7 Ağustos 2025'te Tüm Sivil Toplum Kuruluşları Konfederasyonu (TSTK) öncülüğünde Türkiye'den gelen sivil toplum kuruluşlarının üst düzey temsilcilerini makamında kabul etti.

Ziyarette, Türkiye ile KKTC arasındaki sosyal, kültürel ve sivil toplum ilişkilerinin güçlendirilmesi, ortak projeler ve iş birliği imkânları ele alındı. Heyet üyeleri, iki ülke arasında planlanan kültürel etkinlikler ve sivil toplumun gelişimine yönelik projeler hakkında Cumhurbaşkanı Tatar'a bilgi sundu.

TSTK Genel Başkanı Hakan Gültekin başkanlığındaki heyette şu isimler yer aldı:

Erol Aykut – Marmara Dernekler Federasyonu Başkan Vekili, RİBİAD Genel Başkanı

TSTK Heyeti, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı Ziyaret Etti

Öğr. Gör. Dr. Umut Elbir – TSTK Genel Sekreteri, USKEF Genel Başkanı

Mehmet Özgür Yıldırım – Hatay İl Dernekler Federasyonu Genel Başkanı

İshak Koçoğlu – TÜMBİFED Başkan Vekili

Mahmut Ekşi – TSTK Onur Kurulu Başkanı

Av. Selman Yaray – USKAİD Genel Başkanı, TSTK Hukuk Komisyonu Başkanı

TSTK Heyeti, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı Ziyaret Etti

Muhammet Ali Temel – Kayseri İl Dernekler Federasyonu Genel Başkanı

Recai Acar – Erzurum İl Dernekler Federasyonu Genel Başkanı

Hatice Ulusoy – TÜMBİAD Genel Başkan Vekili

Arif Ekşi – Genel Koordinatör

Görüşmenin, Türkiye ve KKTC arasındaki sivil toplum dayanışmasına katkı sağlayacak somut adımların atılmasına zemin hazırlaması bekleniyor.

TSTK Heyeti, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar'ı Ziyaret Etti

Muhammed Furkan Güneş
Muhammed Furkan Güneş
Haberler.com - Politika
Ardahan'da durum vahim! 6 hayvanını kaybeden üretici ahırı gösterip isyan etti

Ahırını gösterip isyan etti: Seyirci kalanların Allah belasını versin
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı

Benfica'dan bomba Kerem Aktürkoğlu kararı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.