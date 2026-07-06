Haberler

MSB'den NATO Zirvesi öncesi TSK paylaşımı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkin caydırıcı güçlerinden biri olduğunu açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olduğunu belirtti.

Milli Savunma Bakanlığı, yarın Ankara'da gerçekleştirilecek olan 36. NATO (Kuzey Atlantik Antlaşması Örgütü) Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi öncesi sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Şanlı tarihinden aldığı ilhamla ülkemizin savunma ve güvenliği için sarsılmaz bir iradeyle mücadele eden kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz; NATO'nun ikinci büyük ordusu ve dünyanın en etkin ve caydırıcı askeri güçlerinden biri olarak köklü geçmişi, yüksek muharebe gücü, modern imkan ve kabiliyetleriyle yalnızca ülkemizin değil, bölgesel ve küresel güvenliğin de en güçlü teminatlarından biridir" ifadelerine yer verdi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: İttifakımızı daha da güçlendireceğiz, Rus tehdidine hazırlıklı olmalıyız

Rutte'den Ankara'da ilk açıklama: Dün gece korkunç bir saldırı yapıldı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

NATO Zirvesi için düğmeye basıldı! Polis üniformalarında dikkat çeken değişiklik

Polis üniformalarına NATO ayarı! Değişiklik dikkatlerden kaçmadı
Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı! 2 genç öldü, 1'i ağır yaralı

Dere yatağından yükselen çığlık faciayı ortaya çıkardı
Şırnak'ta çekirge istilası

Yüz binlerce var... Sıcak hava sonrası o ilimizi istila ettiler
Mihriban'ın katilinden kan donduran itiraf! 'Domuzların eşelediği bir yere gömdüm'

Mihriban'ın katilinden kan donduran itiraf
Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sevinçten sokaklara döküldü

inanılmaz! Dün gece olanlardan sonra tüm ülke sokaklara döküldü
Fenomen Zehra Özdemir, düğününde takılan altınlardan yürümekte zorlandı

Ünlü fenomenin düğünündeki takılar olay oldu! Yürümekte zorlandı
Bakan Gürlek'ten AP raportörüne sert tepki: kimse Türk mahkemelerine parmak sallayamaz

Amor'un İmamoğlu açıklaması, küplere bindirdi! Gürlek'ten net mesaj