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Trump, yarın yemin altında sorgulanacak

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Trump, yarın yemin altında sorgulanacak

ABD Başkanı Donald Trump, yarın New York Başsavcılığı'nda yemin altında sorgulanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, yarın New York Başsavcılığı'nda yemin altında sorgulanacak.

ABD Başkanı Donald Trump, mülklerinin değerleri konusunda açılan soruşturma çerçevesinde yarın New York Başsavcılığı'nda yemin altında sorgulanacak. Trump sosyal medya platformu Truth Social'da yaptığı açıklamasında mülklerinin yemin altında sorgulanacağını doğrulayarak, ABD tarihindeki en büyük cadı avının devamı için ırkçı New York Başsavcısını göreceğim. Büyük şirketim ve ben her taraftan saldırıya uğruyoruz. Muz cumhuriyeti!" ifadelerini kullandı.

New York Başsavcısı Letitia James, Trump Organization isimli şirkete ait gökdelenler ve golf sahaları gibi varlıkların değerinin 10 yıldan fazla süredir finansal tablolarda yanlış yansıtıldığını iddia ettiği soruşturma çerçevesinde Trump ve çocuklarını ifade vermeye çağırmış ancak Trump ve avukatları her seferinde karara itiraz ederek başsavcılığın istediği belgelerin kendilerinde bulunmadığını söylemişti.

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Politika

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