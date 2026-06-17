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Trump, Versay Sarayı'nda Macron ile bir araya geldi

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ABD Başkanı Donald Trump, G7 Zirvesi kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Versay Sarayı'nda bir araya geldi. İki lider, görüşme ve akşam yemeği için bir araya geldi.

Abd Başkanı Donald Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Versay Sarayı'nda bir araya geldi.

Abd Başkanı Donald Trump, G7 Liderler Zirvesi kapsamında bulunduğu Fransa'da temaslarını sürdürüyor. Trump, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile gerçekleştireceği görüşme için başkent Paris yakınlarındaki Versay Sarayı'na geldi. ABD Başkanı, burada Macron ve eşi tarafından karşılandı. İki lider, saray avlusundaki fotoğraf çekiminin ardından görüşme ve akşam yemeği için içeri geçti. - PARİS

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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