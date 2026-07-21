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Trump, yeni İngiltere Başbakanı Burnham ile telefonda görüştü

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ABD Başkanı Donald Trump, yeni İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile yaptığı telefon görüşmesinde Kuzey Denizi'ndeki petrol faaliyetleri, ticaret, askeri ittifak ve Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesi gibi konuları ele aldıklarını duyurdu. İki liderin yakın zamanda bir araya gelmesi bekleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump, yeni İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini duyurarak, " Kuzey Denizi'ndeki petrol faaliyetlerini, ticareti, askeri ittifakımızı, Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesini ve daha birçok konuyu ele aldık" açıklamasında bulundu.

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformundan yaptığı açıklamada, yeni İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile çok verimli bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini söyledi. İki ülke arasındaki uzun süredir devam eden "mükemmel" ilişkiler başta olmak üzere birçok konuyu ele aldıklarını belirten Trump, "Karşılıklı çıkarlarımızı ilgilendiren konuları görüşmek üzere çok uzak olmayan bir tarihte bir araya geleceğiz" dedi. Burnham'ı önemli bir görevin beklediğini vurgulayan Trump, "Ancak bunun üstesinden geleceğine inanıyorum. Elbette ABD de ona destek olmak için yanında olacak" ifadelerini kullandı. Trump, görüşmenin içeriğine ilişkin ise, "Kuzey Denizi'ndeki petrol faaliyetlerini, ticareti, askeri ittifakımızı, Hürmüz Boğazı'nın mayınlardan temizlenmesini ve daha birçok konuyu görüştük. Görüşme oldukça ilgi çekiciydi ve son derece iyi geçti" dedi. Trump, Burnham'a yeni görevinde başarılar diledi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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