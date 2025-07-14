Trump, Ukrayna'ya Patriot Füzeleri Göndereceğiz Dedi

Trump, Ukrayna'ya Patriot Füzeleri Göndereceğiz Dedi
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ABD Başkanı Donald Trump, Ukrayna'ya ihtiyaç duydukları Patriot hava savunma füzelerini göndereceklerini açıkladı. Trump, bu füzelerin maliyetinin Avrupa Birliği tarafından karşılanacağını belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump, "Ukrayna'ya çok ihtiyaç duydukları Patriotları göndereceğiz, çünkü Putin gerçekten birçok kişiyi şaşırttı. Tatlı tatlı konuşuyor ama sonra akşam herkesin üstüne bomba atıyor" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'tan Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'i sevindirecek bir açıklama geldi. Başkent Washington D.C'deki Andrews Askeri Hava Üssü'nde gazetecilere açıklama yapan Trump, Ukrayna'ya Patriot hava savunma füzeleri göndereceğini söyledi. ABD başkanı, "Onlara, çok ihtiyaç duydukları Patriotları göndereceğiz, çünkü Putin gerçekten birçok kişiyi şaşırttı. Tatlı tatlı konuşuyor ama sonra akşam herkesin üstüne bomba atıyor. Ama orada ufak bir sorun var. Bu durum hoşuma gitmiyor" dedi.

"Bunun için bize yüzde 100 ödeme yapacaklar"

Ukrayna'ya gönderilecek Patriotların sayısını açıklamayan Donald Trump, "Temelde onlara çeşitli çok gelişmiş askeri ekipman parçaları göndereceğiz. Bunun için bize yüzde 100 ödeme yapacaklar ve biz de bunu istiyoruz" ifadelerini kullandı. ABD Başkanı Trump, füzelerin maliyetinin Avrupa Birliği (AB) tarafından karşılanacağını aktardı.

Trump, Ukrayna ve diğer konuları görüşmek üzere NATO Genel Sekreteri Mark Rutte ile bu hafta bir araya gelmeyi planlıyor. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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