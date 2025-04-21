Trump'tan Papa Francis'in Vefatı Üzerine Yas İlanı

ABD Başkanı Donald Trump, Papa Francis'in vefatı üzerine ABD'de yas ilan etti. Trump, ABD'de ve dışındaki tüm kamu binalarındaki bayrakların Papa Francis'in defin günü gün batımına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yas ilan etti. Papa Francis'e duyduğu derin saygıyı ifade eden Trump, ABD Anayasası ve yasalarının kendisine verdiği yetkiye dayanarak ABD'de ve dışındaki tüm kamu binalarındaki bayrakların Papa Francis'in defin günü gün batımına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdi. Bunun Papa Francis'in anısına saygının bir nişanesi olarak yapılacağını ifade eden Başkan Trump, emri doğrultusunda yalnızca Beyaz Saray'da değil, tüm kamu binaları, federal araziler, askeri karargahlar ve deniz üsleri ile ABD'nin yurtdışındaki tüm büyükelçilik, konsolosluk ve diplomatik temsilciliklerinde de bayrakların aynı şekilde yarıya indirilmesi talimatını verdiğini açıkladı. - WASHINGTON