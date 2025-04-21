AK Parti Sözcüsü Çelik: Bu ay içinde yeni gelişmeler olabilir

Öcalan'ın çağrısıyla ilgili AK Parti tarih verdi
İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi: Pervin Buldan yer almayacak

İmralı heyetinden Bakan Tunç'a randevu talebi
İtirafçı Murat Abbas'tan Murat Ongun'u zora sokacak ifade

İtirafçı müdürden 4 sayfalık ifade! Sözleri o ismi çok zora sokacak
İznik'te Papa Francis için lokma döktürdüler

1 ay sonra ziyaret edeceği ilçede büyük keder! Adına lokma döktürdüler

Trump'tan Papa Francis'in Vefatı Üzerine Yas İlanı

Trump'tan Papa Francis'in Vefatı Üzerine Yas İlanı
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

ABD Başkanı Donald Trump, Papa Francis'in vefatı üzerine ABD'de yas ilan etti ve bayrakların yarıya indirilmesi talimatını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Papa Francis'in vefatı üzerine ABD'de yas ilan etti. Trump, ABD'de ve dışındaki tüm kamu binalarındaki bayrakların Papa Francis'in defin günü gün batımına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdi.

ABD Başkanı Donald Trump, Katoliklerin ruhani lideri Papa Francis'in 88 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından yas ilan etti. Papa Francis'e duyduğu derin saygıyı ifade eden Trump, ABD Anayasası ve yasalarının kendisine verdiği yetkiye dayanarak ABD'de ve dışındaki tüm kamu binalarındaki bayrakların Papa Francis'in defin günü gün batımına kadar yarıya indirilmesi talimatını verdi. Bunun Papa Francis'in anısına saygının bir nişanesi olarak yapılacağını ifade eden Başkan Trump, emri doğrultusunda yalnızca Beyaz Saray'da değil, tüm kamu binaları, federal araziler, askeri karargahlar ve deniz üsleri ile ABD'nin yurtdışındaki tüm büyükelçilik, konsolosluk ve diplomatik temsilciliklerinde de bayrakların aynı şekilde yarıya indirilmesi talimatını verdiğini açıkladı. - WASHINGTON

Hesap Aç, 1.000 TL Kazan. BYBIT TR’ye Şimdi Üye Ol. ReklamReklamdır
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.