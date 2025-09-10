Trump'tan Katar'daki Saldırıya İlişkin Açıklama: Barış Fırsatı

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in Hamas müzakere heyetine Katar'da düzenlediği saldırıya ilişkin, "Bu talihsiz olayın barış için bir fırsat olabileceğine inanıyorum" dedi.

ABD Başkanı Donald Trump, İsrail'in, Katar'ın başkenti Doha'daki Hamas müzakere heyetine yönelik saldırısına ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. Trump, bu sabah ABD ordusu tarafından İsrail'in Katar'ın başkenti Doha'da Hamas'a yönelik bir saldırı düzenlediği konusunda bilgilendirildiğini söyleyerek, saldırının İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu tarafından alınmış bir karar olduğunu, kendi kararı olmadığını vurguladı.

Trump, " Katar'da, ABD'nin yakın müttefiki ve egemen bir ülke içinde -ki Katar barış için bizimle birlikte çok çalışıyor ve cesurca risk alıyor- tek taraflı bombardıman yapmak, ne İsrail'in ne de Amerika'nın hedeflerine hizmet ediyor" ifadelerini kullandı.

Buna karşın, Hamas'ın ortadan kaldırılmasını değerli bir hedef olarak nitelendiren Trump, bu doğrultuda Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'a saldırının yaklaşmakta olduğunu Katar'a bildirmesi talimatını verdiğini ve Witkoff'un bunu yerine getirdiğini ancak saldırıyı durdurmak için maalesef çok geç kaldığını söyledi. Trump, Katar'ı güçlü bir müttefik ve ABD'nin dostu olarak gördüğünü ve saldırının bu konumda gerçekleşmesinden dolayı çok üzüntü duyduğunu kaydetti.

Trump, tüm rehinelerin ve hayatını kaybedenlerin cansız bedenlerinin serbest bırakılmasını ve savaşın derhal sona ermesini talep ettiğini dile getirdi. Ayrıca saldırının ardından Netanyahu ile görüştüğünü ve Netanyahu'nun barış yapmak istediğini söylediğini aktaran Trump, "Bu talihsiz olayın barış için bir fırsat olabileceğine inanıyorum" dedi.

Trump, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani ve Başbakan Muhammed bin Abdurrahman Al Sani ile de görüştüğünü, ülkelerine verdikleri destek ve dostluk için teşekkür ederek, böyle bir olayın Katar topraklarında bir daha yaşanmayacağına dair güvence verdiğini belirtti. Trump, son olarak, Dışişleri Bakanı Marco Rubio'ya Katar ile Savunma İşbirliği Anlaşması'nı nihai hale getirmesi talimatını verdiğini bildirdi.