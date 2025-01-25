Trump verdiği son kararla bölgeyi fena karıştıracak!

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ABD İçişleri Bakanlığı, Başkan Donald Trump'ın talimatıyla Meksika Körfezi'nin adını 'Amerika Körfezi' olarak değiştirdi ve Denali Dağı'nın ismini McKinley Dağı olarak geri aldı.

ABD İçişleri Bakanlığı, Meksika Körfezi'nin adının Başkan Donald Trump'ın talimatı üzerine "Amerika Körfezi" olarak değiştirileceğini, Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesi olan Alaska'daki Denali Dağı'nın adının ise "McKinley Dağı" olarak değiştirileceğini duyurdu.

KÖRFEZ İLE DAĞIN İSİMLERİ DEĞİŞİYOR

ABD Başkanı Donald Trump, Meksika Körfezi'nin adının "Amerika Körfezi" olarak değiştirilmesi yönündeki ısrarını sürdürüyor. ABD İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Başkan'ın talimatı üzerine Meksika Körfezi artık resmen Amerika Körfezi olarak anılacak. Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesi (Alaska'daki Denali Dağı) ise bir kez daha McKinley Dağı adını taşıyacak. Bu değişiklikler, ABD'nin olağanüstü mirasını koruma ve gelecek nesillerin, kahramanlarının ve tarihi varlıklarının mirasını kutlamasını sağlama konusundaki kararlılığını teyit etmektedir. ABD İçişleri Bakanlığı'na bağlı Coğrafi İsimler Kurulu, bu değişiklikleri yansıtacak şekilde Coğrafi İsimler Bilgi Sistemi'ndeki resmi federal isimlendirmeyi hızla güncellemek için çalışıyor. Değişiklikler, federal kullanım için derhal yürürlüğe girecek" ifadeleri kullanıldı.

Trump'tan İsim Değişiklikleri: Meksika Körfezi 'Amerika Körfezi' Oluyor

MCKINLEY DAĞI

Öte yandan 1917 yılında suikasta uğrayan ABD'nin 25. Başkanı William McKinley'i onurlandırmak için ismi, Kuzey Amerika'nın en yüksek zirvesi olan Alaska'daki McKinley Dağı'na ismi verilmişti. Ancak Barack Obama yönetimi, 2015'te McKinley Dağı'nın ismini "Denali Dağı" olarak değiştirmişti.

MEKSİKA KÖRFEZİ

Meksika Devlet Başkanı Claudia Sheinbaum ise geçtiğimiz salı günü düzenlediği basın toplantısında, Trump'ın körfeze ABD'de istediği ismi verebileceğini, ancak körfezin Meksika'da ve dünyanın geri kalanında "Meksika Körfezi" olarak tanınmaya devam edeceğini ifade etmişti.

Trump verdiği son kararla bölgeyi fena karıştıracak!
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıMurat Celik:

inşallah inşallah inşallah yakında Amerika'da iç savaş çıkar bir gidişle

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