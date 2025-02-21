Trump skandal Gazze açıklamalarına yenisini ekledi: İsrail neden vazgeçti anlamadım

ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e Gazze Şeridi'ne ilişkin skandal açıklamalarda bulundu.

"BİRAZ ŞAŞIRDIM"

Trump, "bölgedeki Filistinlilerin yerinden edilmesine yönelik" planına Ürdün ve Mısır'ın karşı çıkmasına şaşırdığını belirterek, "Ürdün ve Mısır'a yılda milyarlarca dolar ödüyoruz ve bunu söylemelerine biraz şaşırdım" dedi.

"ABD GAZZE'NİN SAHİBİ OLACAK"

Gazze planının "gerçekten işe yarayan plan" olduğunu kaydeden Trump, "Ama bunu zorlamıyorum, sadece arkama yaslanıp tavsiye edeceğim. Sonra ABD bölgenin sahibi olacak. Hamas olmayacak, kalkınma olacak ve temiz bir tabakla her şeye yeniden başlayacaksınız" ifadelerini kullandı.

"İSRAİL'İN BURADAN NEDEN VAZGEÇTİĞİNİ BİLMİYORUM"

Gazze Şeridi'ndeki halka seçim hakkı verildiği takdirde bölgeyi terk etmek isteyeceklerini iddia eden Trump, "Burası harika bir yer. İsrail'in buradan neden vazgeçtiğini bilmiyorum. Neden vazgeçtiler?" şeklinde konuştu.