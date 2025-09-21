Haberler

Trump'tan Afganistan'a Bagram Hava Üssü Tehdidi

Trump'tan Afganistan'a Bagram Hava Üssü Tehdidi
Güncelleme:
ABD Başkanı Donald Trump'tan Afganistan'a tehdit açıklaması geldi. Kendisine ait Truth sosyal medya platformundan yaptığı paylaşımda Afganistan'da bulunan Bagram Hava Üssü'nün kontrolünü geri almayı istediklerini yineleyen Trump, "Eğer Afganistan Bagram Hava Üssü'nü onu inşa eden ABD'ye geri vermezse, kötü şeyler olacak" ifadelerini kullandı.

Trump, üssü geri almak istediklerini açıklamıştı

ABD Başkanı Donald Trump daha önce yaptığı açıklamalarda ABD güçlerinin Afganistan'dan çekilirken Bagram Hava Üssü'nü de terk etmesini eleştirerek bu konuda Joe Biden yönetimini suçlamıştı. Üssü geri almak için Afganistan ile görüştüklerini belirten Trump, "Bagram'da neler olacağını göreceğiz. Geri almak için Afganistan ile görüşüyoruz. Oradan asla vazgeçilmemeliydi" ifadelerini kullanmıştı. Bagram Hava Üssü'nü stratejik önemi nedeniyle geri istediklerini ifade eden Trump, "Üssü istememizin nedenlerinden biri, buranın Çin'in nükleer silahlarını ürettiği yerden bir saat uzaklıkta olması" açıklamasında bulunmuştu. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika
