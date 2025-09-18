Trump, Putin ile İlişkisini Eleştirdi

ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in kendisini hayal kırıklığına uğrattığını söyledi.

ABD Başkanı Donald Trump ve İngiltere Başbakanı Keir Starmer, Chequers'da ortak basın toplantısı düzenledi. Trump, İngiltere ve ABD'nin 'insanlık tarihinde herhangi iki ülkeden daha fazla iyilik yaptığını' belirterek, iki ülkenin dost olduğunu ve 'her zaman dost kalacağını' vurguladı. Trump, bu bağın, İngiltere'nin ABD'nin 'tarihi ticaret anlaşması' yaptığı ilk ülke olmasının nedeni olduğunu ekledi.

Trump, göreve geldiğinden bu yana 'çözülemeyen' yedi savaşı 'çözdüğünü' söylerken, Ukrayna'daki savaşın sona erdirilmesinin en kolay olacağını sandığını kaydetti. Bunun nedenini ise Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile olan ilişkisine bağlayan Trump, "Ancak Putin beni hayal kırıklığına uğrattı" dedi.

Gazze'deki savaşa da değinen Trump, savaşın sona ermesini istediğini ancak rehinelerin geri dönmesi gerektiğini söyleyerek, "Bu kesinlikle yardımcı olur, ama rehinelerin geri dönmesi gerekiyor. ve onların parça parça geri dönmesini istemiyorum" ifadelerini kullandı.

İngiltere ve ABD'nin 'eşsiz' bir ilişkiye sahip olduğunu vurgulayan Trump, "Her zaman birlikte olacağız" diyerek, konuşmasını Starmer'a 'yaptığı harika iş' için teşekkür ederek tamamladı.

Başbakan Starmer ise Trump'ı Chequers'ta ağırlamaktan ve İngiltere ile ABD arasındaki 'eşsiz bağı' kutlamaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Ancak ilişkilerin artık bunun çok ötesine geçtiğini söyleyen Starmer, yeni anlaşmanın 'bilim ve teknoloji alanındaki ilk ortaklar olarak statülerini teyit ettiğini' söyledi.

Orta Doğu'daki insani felaketin sona erdirilmesi gerektiğini belirten Starmer, Hamas'ı 'Filistin'in gelecekteki yönetiminde yer alamayacak bir terör örgütü' olarak tanımladı. Hamas'ın iki devletli çözüm, barış ya da ateşkes istemediğini vurgulayan Starmer, Filistin Devleti'nin tanınmasının zamanlamasının Trump'ın ziyaretiyle 'hiçbir ilgisi' olmadığını da ekledi. Starmer, "Hem biz hem de ABD elimizden gelen en iyi şekilde daha iyi bir çözüm bulmak istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna konusunda Starmer, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 'gerçek yüzü'nü gösterdiğini söyledi. Putin'in eylemlerinin barış isteyen bir liderin eylemleri olmadığını dile getiren Starmer, Rusya üzerinde daha fazla baskı yapılması gerektiğini belirterek, Trump'ın barış anlaşmasına destek vereceğini de sözlerine ekledi.