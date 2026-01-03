ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Fox News'e verdiği röportajda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile geçtiğimiz hafta konuştuğunu belirterek, "Ona teslim olması gerektiğini söylemiştim. Çok daha cerrahi, çok daha güçlü bir şey yapmamız gerekiyordu" dedi.
ABD Başkanı Donald Trump, Fox News'e verdiği röportajda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile bir görüşme gerçekleştirdiğini ve ona teslim olması gerektiğini ifade etti.
ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Fox News'e verdiği röportajda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile geçtiğimiz hafta konuştuğunu belirterek, "Ona teslim olması gerektiğini söylemiştim. Çok daha cerrahi, çok daha güçlü bir şey yapmamız gerekiyordu" dedi. - WASHINGTON
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika