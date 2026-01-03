ABD Başkanı Donald Trump, ABD merkezli Fox News'e verdiği röportajda, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro ile geçtiğimiz hafta konuştuğunu belirterek, "Ona teslim olması gerektiğini söylemiştim. Çok daha cerrahi, çok daha güçlü bir şey yapmamız gerekiyordu" dedi. - WASHINGTON

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Politika